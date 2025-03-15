Меркель заявила об очаровании Трампа Россией 8 15.03.2025, 21:13

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При этом экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что президент США не будет оказывать России «какие-либо услуги».

Президент США Дональд Трамп очарован Россией как мощной и авторитарной державой, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

Так она ответила на вопрос журналистов о схожести Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

«Россия — огромная страна с множеством природных ресурсов, мощная ядерная держава с авторитарным президентом. И у такого человека, как Дональд Трамп, эта страна явно вызывает определенное очарование», — сказала Меркель.

Экс-канцлер подчеркнула, что Трамп не будет оказывать России «какие-либо услуги». В первую очередь республиканца волнуют интересы собственной страны и планы сделать Америку «снова великой», отметила Меркель.

По мнению политика, у Путина и Трампа нет схожих черт. Российский диктатор «хочет признания, особенно со стороны Америки», считает Меркель. Этот образ мышления, по ее словам, берет начало со времен холодной войны. «Для него значимыми силами являются не Германия и не ЕС, а поистине великая держава — Соединенные Штаты Америки. Они были и остаются его точкой отсчета», — считает она.

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