Кассы самообслуживания стали требовать от белорусов сканировать сразу по два кода 15.03.2025, 21:26

Нужно сканировать не только стандартный штрих-код, но и QR-код.

Кассы самообслуживания в торговой сети «Евроопт» для многих покупателей стали уже привычными и простыми в обращении. Однако недавно некоторые минчане могли заметить нововведение как минимум в одном из гипермаркетов. Для того чтобы добавить товар в корзину, теперь требуется сканировать не только стандартный штрих-код, но и QR-код. Журналистка Telegraf.news позвонила в один из магазинов как покупатель, чтобы узнать, с чем связаны изменения в работе касс самообслуживания и как ускорить процесс покупки товара.

Нововведение заметил журналист Telegraf.news в гипермаркете сети «Евроопт» на улице Монтажников в Минске. При попытке отсканировать товар на кассе самообслуживания программа потребовала не только штрих-код, но и QR-код с упаковки.

Чтобы добавить товар в корзину, пришлось сканировать его два, а иногда и три раза. Дело в том, что на некоторых продуктах было несколько QR-кодов, и не все они подходили для оплаты.

Кроме того, если сначала отсканировать штрих-код, программа запрашивала QR-код, а если начать с QR-кода — требовался штрих-код.

Среди товаров, для которых понадобилось двойное сканирование, оказались сок, сыр, молоко и кофе.

Чтобы выяснить причину изменений, Telegraf.news обратился на горячую линию «Евроопта». Однако там не смогли дать объяснения и посоветовали связаться с конкретным магазином, где заметили нововведение.

Почему товар на кассе самообслуживания нужно сканировать несколько раз?

Сотрудники столичного гипермаркета «Евроопт» пояснили, что точные причины нововведения неизвестны. По их словам, это тестирование новой функции в рамках уже существующей программы, которое проводится во всей торговой сети.

«Мы уже все так мучаемся. Единственное, что могу вам подсказать, пробивайте не штрих-код, а сразу QR-код. Вы пробиваете QR-код и штрих-код он не запрашивает. Если вы покупаете несколько одинаковых баночек, вы не сможете, как раньше, добавить количество, поставить три. Придется сканировать по одной баночке. Но с QR-кодом оно проходит сразу», — пояснила сотрудница.

К слову, когда журналист Telegraf.news пробовал стратегию «сканировать только QR-код», она не сработала. Однако не исключено, что с момента тестирования что-то могло измениться.

Сотрудница также уточнила, что нововведение касается не всех товаров, а только отдельных категорий — молочных продуктов и напитков.

Как долго будет проходить тестовый период и будет ли нововведение введено на постоянной основе, в магазине не знают.

Зачем на товарах QR-коды?

Появление QR-кодов на многих товарах и продуктах питания могли заметить многие белорусы. Эта наклейка называется DataMatrix, и она представляет собой своего рода цифровой паспорт товара. В ней зашифрована вся информация о продукте: где и когда он сделан, какой у него срок годности, кто производитель, откуда он приехал в магазин и тому подобное.

Как ранее рассказывали специалисты издательства «Белбланкавыд», которые занимаются созданием кодов DataMatrix, их присутствие на товарах необходимо для того, чтобы бороться с некачественными товарами и информировать покупателей о происхождении товара.

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