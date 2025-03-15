Круизы по рекам Беларуси стартуют 12 апреля 4 15.03.2025, 22:03

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Фото: kp.by

Какие цены.

С 12 апреля стартует новая круизная навигация в Беларуси, сообщает Республиканский союз туристической индустрии.

Первым отправится в путь теплоход «Белая Русь», который уже загружен на 83%.

В то время как навигация по российским рекам начнется 24 апреля, белорусы проявляют активный интерес к речным путешествиям, число которых за год возросло в три раза.

Благодаря работе с местными агентствами и открытию офиса круизного центра в Минске количество белорусских туристов в речных поездках увеличилось с 300 до 1000.

Среди направлений у белорусов безусловный лидер – Карелия, а также путешествие по родному Полесью, пишет «Точка».

Новые направления и цены

Новые направления – круизные туры по Нилу в Египте, по реке Янцзы в Китае, по Японии с отправлением из Шанхая с посещением трех японских портов в Киото, Токио и Осаке, поездка в «китайскую Венецию» Сучжоу и новые маршруты в Индонезию.

Особенность этих круизов – наличие русскоговорящего сопровождения и экскурсий в каждом пункте остановки.

Кроме того, включена дополнительная программа в городах прилета и вылета, что делает путешествие комфортным и познавательным. Белорусские туристы уже начали бронировать круизы по Нилу.

Цены на круизы в этом сезоне выросли на 10–20% из-за повышения издержек, однако высокий уровень сервиса и новые экскурсионные программы по-прежнему привлекают путешественников.

Более 85% туристов теплохода «Белая Русь» возвращаются в круизы, что подтверждает их популярность.

Называем конкретные цифры

За туры в Карелию (Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-Петербург) и по Золотому кольцу России (Москва – Ярославль – Кострома – Москва) предлагают примерно одинаковый уровень цен.

Средняя продолжительность круиза – 5–6 дней, стоимость на человека составляет ₽50–60 тыс. (около Br2000).

Круизы по Казани: 10-дневные маршруты стартуют от ₽110 тыс. (Br3630), или примерно ₽10 тыс. в день (Br330).

Средний ценник на круиз по российским рекам – около Br330 в день на человека.

Круизы на теплоходе Astoria Grande: стоимость 8-дневного путешествия в категории «мини-сьют с окном» составляет около ₽150 тыс., но такие круизы можно выгодно покупать по акции: по ₽110 тыс. за человека на 15 дней.

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