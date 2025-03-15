ВСУ разгромили российский «Утес», который отслеживал украинские ракеты и дроны
- 15.03.2025, 22:09
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Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом.
ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс «Утес-Тм», который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Военные сообщили, что тактическая группа ударных БпАК «Медоед» подразделения Баллиста Сил специальных операций уничтожила вражеский радиолокационный комплекс «Утес-Тм», который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в онлайн режиме.
Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны.
«Точность, слаженность и современные технологии - это залог эффективного уничтожения оккупантов», - отметили военные.