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ВСУ разгромили российский «Утес», который отслеживал украинские ракеты и дроны

  • 15.03.2025, 22:09
  • 2,338
ВСУ разгромили российский «Утес», который отслеживал украинские ракеты и дроны

Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом.

ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс «Утес-Тм», который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные сообщили, что тактическая группа ударных БпАК «Медоед» подразделения Баллиста Сил специальных операций уничтожила вражеский радиолокационный комплекс «Утес-Тм», который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в онлайн режиме.

Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны.

«Точность, слаженность и современные технологии - это залог эффективного уничтожения оккупантов», - отметили военные.

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