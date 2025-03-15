закрыть
15 марта 2025, суббота, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями Украины

5
  • 15.03.2025, 22:12
  • 4,182
Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями Украины

Президент США заявил, что у генерала «хорошие отношения» с украинским руководством.

Спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог сосредоточится на прямых контактах с украинским руководством, в том числе президентом Владимиром Зеленским, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет иметь дело напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения», — написал он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич