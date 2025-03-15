В Будапеште прошел многотысячный митинг оппозиции 15.03.2025, 23:15

Участники акции требовали прекращения правления Виктора Орбана.

В Будапеште 15 марта состоялся многотысячный митинг, организованный оппозиционной партией Tisza. Участники акции требовали прекращения правления Виктора Орбана, а лидер партии Петер Мадьяр объявил о запуске опроса по 12 требованиям Орбана к Брюсселю, в том числе и об Украине.

Информацию о протесте распространили как сама Tisza в соцсетях, так и венгерские СМИ, в частности Telex и Index.

Дата митинга совпала с национальным праздником — Днем революции, отмечающим начало восстания 1848 года против Австрийской империи.

Во время выступления перед участниками акции Мадьяр заявил, что его партия запустит масштабное общественное движение, в рамках которого венгры от 16 лет смогут выразить свое видение будущего страны после Орбана. Опрос под названием Голос нации продлится с 24 марта по 11 апреля.

Во время мероприятия звучали призывы к отставке Орбана.

«В Венгрии наступает весна, вместе мы положим конец зиме Орбана», — заявил Петер Мадьяр.

Он призвал венгров объединяться, а также обратился и к тем, кто сейчас живет за границей. Опрос будет содержать 12 вопросов, которые являются ответом на требования Орбана к Евросоюзу, озвученные им в субботу, 15 марта. Среди них было и условие о «Союзе без Украины».

Анкета партии Tisza охватывает различные темы: в частности, поддерживают ли венгры членство страны в ЕС и НАТО, согласны ли, что премьер-министр должен ограничиваться восемью годами на посту (Орбан руководит с 2010 года, а ранее был премьером в 1998—2002 годах). Также есть вопрос о налогах и социальном обеспечении пенсионеров.

15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал 12 основных требований, которые правительство страны выдвигает Европейскому Союзу. Среди них — «мир в Европе», но «союз без Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com