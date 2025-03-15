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Белорусский хоккеист Владислав Колячонок набрал первый балл за «Питтсбург»

  • 15.03.2025, 23:17
Белорусский хоккеист Владислав Колячонок набрал первый балл за «Питтсбург»
Владислав Колячонок
Фото: nhl.com

Видео.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» играет дома «Нью-Джерси Девилз» (счет 2:1 после первого периода).

В составе «пингвинов» белорусский защитник Владислав Колячонок набрал первый результативный балл, отметившись голевой передачей.

На 18-й минуте Колячонок выбросил шайбу из своей зоны, и она дошла до Филипа Томасино, который доехал до чужого участка площадки, передал снаряд Дантону Хейнену, а тот отличился голом.

Отметим, что для первого балла за «Пингвинз» Колячонку понадобилось 6 матчей.

В нынешнем сезоне НХЛ Колячонок сыграл 29 матчей и 6 (2+4) баллов.

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