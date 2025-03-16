Трамп подписал закон во избежание шатдауна 16.03.2025, 1:16

Законопроект предусматривает финансирование федерального правительства на полгода.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, подписал законопроект о финансировании федерального правительства на полгода, до 30 сентября 2025 года. Документ, предотвращающий шатдаун, ранее на этой неделе утвердили обе палаты Конгресса.

Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 6 млрд долларов при сокращении расходов на необоронные нужды на 13 млрд долларов. В случае его непринятия стране грозила приостановка работы правительства.

На голосовании в Сенате США 14 марта проект набрал 62 голоса при необходимых 60. В частности, его поддержали 52 из 53 сенаторов от Республиканской партии и 10 - от Демократической партии.

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