закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп подписал закон во избежание шатдауна

  • 16.03.2025, 1:16
Трамп подписал закон во избежание шатдауна

Законопроект предусматривает финансирование федерального правительства на полгода.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, подписал законопроект о финансировании федерального правительства на полгода, до 30 сентября 2025 года. Документ, предотвращающий шатдаун, ранее на этой неделе утвердили обе палаты Конгресса.

Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 6 млрд долларов при сокращении расходов на необоронные нужды на 13 млрд долларов. В случае его непринятия стране грозила приостановка работы правительства.

На голосовании в Сенате США 14 марта проект набрал 62 голоса при необходимых 60. В частности, его поддержали 52 из 53 сенаторов от Республиканской партии и 10 - от Демократической партии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич