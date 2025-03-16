Урсула фон дер Ляйен: Европа будет поддерживать ВСУ 16.03.2025, 3:32

ЕС также усилит собственную оборону.

Европа будет поддерживать укрепление Украины и ее вооруженные силы. В то же время, Европа усилит собственную оборону.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

В частности, она выразила благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за сегодняшний звонок в формате видеоконференции, где обсуждалась поддержка Украины. Кроме того, глава Еврокомиссии подтвердила поддержку соглашения о прекращении огня, отметив, что теперь шаг за Россией.

«Спасибо Киру Стармеру за проведение сегодняшней встречи лидеров. Мы подтверждает нашу поддержку соглашения Украины о прекращении огня. Теперь Россия должна показать, что она поддержать прекращение огня, ведущее к справедливому и прочному миру», - написала она.

Также глава Еврокомиссии добавила, что будет продолжаться поддержка украинской армии, и то же время сама Европа начинает усиливать себя.

«Тем временем мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных сил в соответствии с нашей «стратегией дикобраза». Наконец, мы активизируем оборонные усилия Европы в рамках программы «Перевооружение Европы», увеличив расходы на оборону», - резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

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