Вэнс опроверг, что спор Зеленского и Трампа в Белом доме был запланирован
- 16.03.2025, 5:57
Журналистка задала ему вопрос, собирался ли он с Трампом «играть в хорошего и плохого копа».
Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля в Овальном кабинете не была запланирована, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
Когда его спросили насчет встречи, политик рассмеялся. Журналистка задала вопрос, собирался ли он с Трампом «играть в хорошего и плохого копа» во время этого разговора с Зеленским.
«Нет, это определенно не было запланировано. <...> Репортер задал пару вопросов, которые я посчитал несправедливыми. <...> Я просто хотел ответить на вопрос, и затем что-то в моем ответе привело к перепалке. Зеленский расстроился из-за этого и все пошло наперекосяк», — сказал он.