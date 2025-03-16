Вэнс опроверг, что спор Зеленского и Трампа в Белом доме был запланирован 16.03.2025, 5:57

Джей Ди Вэнс

Журналистка задала ему вопрос, собирался ли он с Трампом «играть в хорошего и плохого копа».

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля в Овальном кабинете не была запланирована, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Когда его спросили насчет встречи, политик рассмеялся. Журналистка задала вопрос, собирался ли он с Трампом «играть в хорошего и плохого копа» во время этого разговора с Зеленским.

«Нет, это определенно не было запланировано. <...> Репортер задал пару вопросов, которые я посчитал несправедливыми. <...> Я просто хотел ответить на вопрос, и затем что-то в моем ответе привело к перепалке. Зеленский расстроился из-за этого и все пошло наперекосяк», — сказал он.

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