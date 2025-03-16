Рубио провел телефонный разговор с Лавровым 5 16.03.2025, 8:35

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В ходе беседы они затронули несколько тем.

В субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы они затронули несколько тем.

Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связи между США и РФ.

Помимо этого, Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов в Йемене.

«Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море», - говорится в публикации.

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп отдал приказ атаковать позиции боевиков в Йемене.

«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов Хути в Йемене. Они ведут неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, данные атаки являются мощным сигналом Ирану, так как Трамп стремится заключить с этой страной ядерное соглашение.

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