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Массовые протесты в Сербии: Вучич готов провести новые выборы

  • 16.03.2025, 8:44
  • 3,562
Массовые протесты в Сербии: Вучич готов провести новые выборы

Но есть условие.

Вчера в Белграде прошли массовые протесты против коррупции и за отставку людей, причастных к несчастному случаю в Нови Саде. Президент Сербии в свою очередь, готов провести выборы, но чуть позже и при условии, что того будет требовать оппозиция.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на трансляцию брифинга Вучича.

«Вучич заявил, что готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца, если оппозиция этого потребует. Он также отметил, что по его мнению, эти выборы принесут ему еще более убедительную победу», - пишет «Суспільне».

Александар Вучич назвал информационную кампанию оппозиционных медиа попыткой организовать «цветную революцию». По его словам, в день протеста на всех железнодорожных маршрутах поступили сообщения о минировании, что он расценил как попытку дестабилизации.

Президент Сербии также обвинил западные СМИ и оппозицию в «манипуляциях и дезинформации относительно протестов». Он отметил, что власти знают о преступных группировках, которые пытались воспользоваться ситуацией, и заверил, что правоохранители ведут расследование их деятельности.

В то же время Вучич выразил удовлетворение тем, что акция прошла без погибших и тяжелораненых. По его словам, во время протестов пострадали 56 человек, ще 22 человека были арестованы за участие в беспорядках. Им предъявлены обвинения в преступлениях против государственной собственности, нападениях на полицейских и других правонарушениях.

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