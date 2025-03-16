ISW: Кремль пытается сорвать переговоры о 30-дневном перемирии 2 16.03.2025, 8:56

4,904

Для этого Россия использует пропаганду.

Российская армия полностью контролирует город Суджа в Курской области, хотя окружение украинских сил на этом направлении аналитики не подтверждают. Параллельно Кремль активизирует пропагандистскую машину и говорит, что в случае, если ВСУ не сложат оружие на Курщине, то российские военные их ликвидируют, о чем заявлял в частности экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Россия пытается усилить пропаганду, чтобы сорвать переговорный процесс, как сообщают в своей сводке за 15 марта аналитики американского Института изучения войны.

«Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив, который обвиняет украинские силы в военных преступлениях в Курской области», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, таким образом Путин хочет не только дискредитировать военных ВСУ, но и подорвать доверие к Украине и вызвать сомнения у Запада относительно дальнейшей поддержки Киева и желания вести добросовестные переговоры. Кроме того, исследователи говорят, что таким образом Кремль хочет сорвать заключение соглашения о временном перемирии между Россией и Украиной.

Другой целью россиян в усилении пропаганды против ВСУ может стать затягивание самого переговорного процесса. Такое мнение подтверждают и некоторые европейские лидеры, в частности Финляндии, где президент накануне заявлял о том, что цели Путина в российско-украинской войне остаются неизменными.

Похожие действия Кремля аналитики наблюдали и ранее, в 2022 году, когда Путин путем усиления пропаганды и заявлений о том, что солдаты ВСУ являются военными преступниками, пытался оправдать начало полномасштабного вторжения, говорят в Институте изучения войны.

Что говорят в Белом доме

По итогам встречи между спецпредставителем Трампа Уиткоффом с чиновниками Кремля президент США сообщал, что переговоры прошли «очень результативно». По его мнению, Путин «хочет мира».

Также госсекретарь США Марко Рубио сообщал накануне, что в Белом доме наблюдают «положительные сдвиги» на пути к заключению перемирия и мира. Чиновник заявлял, что в США надеются на то, что стороны пойдут на некоторые уступки для заключения мирного соглашения.

Накануне аналитики сообщали о том, что Путин фактически отказался от американо-украинского предложения о прекращении огня.

Параллельно продолжаются разговоры между США и Россией, в ходе которых чиновники обсуждают следующие шаги в достижении мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com