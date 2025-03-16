Федеральное правительство США прекратило финансирование «Радио Свобода»11
- 16.03.2025, 8:58
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В ближайшие недели радио будет работать за счет своих сбережений.
В субботу, 15 марта, грантовое финансирование сети «Радио Свобода» (RLE/RL) было отменено. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о сокращении семи федеральных агентств.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора RFE/RL Стивена Капуса.
Он подчеркнул, что расторжение грантового соглашения стало бы огромным подарком для врагов США.
«Расторжение грантового соглашения Радио Свободная Европа/Радио Свобода стало бы огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие Радио Свободная Европа/Радио Свобода через 75 лет. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее», - заявил Капус.
Также он проинформировал, что на протяжении всех лет работы, «Радио Свобода» получала двухпартийную поддержку в Штатах.
«Без нас почти 50 миллионов людей в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас за достоверными новостями и информацией, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире», - подчеркнул он.
Также «Суспільне» со ссылкой на собственный источник добавило, что в ближайшие недели «Радио Свобода» будет работать за счет сбережений.
Напомним, вчера стало известно, что сотрудников издания «Голос Америки» начали отправлять в административные отпуска. Все дело в том, что Трамп сократил Агенство глобальных медиа, которое руководит «Радио Свобода» и «Голосом Америки».