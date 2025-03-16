Украина уже ударила по России новым «Длинным Нептуном»: названа цель 4 16.03.2025, 9:14

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В Forbes раскрыли детали успешной атаки.

Украина имеет новую крылатую ракету «Длинный Нептун» с дальностью 1000 км и уже применила ее против России, пишет Forbes.

«Мы имеем значительные результаты», - заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. «Длинный Нептун» был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров».

«Длинный Нептун» является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», длина которой составляет 5 м - оружия, потопившего флагман Черноморского флота России «Москва» в апреле 2022 года.

«Длинный Нептун» содержит больше топлива, чем стандартный «Нептун». Его разрабатывали годами. Когда Зеленский недавно пообещал, что Украина произведет 100 000 боеприпасов большой дальности к 2025 году, он частично имел в виду «Длинный Нептун», а также многочисленные дальнобойные взрывные беспилотники, которые могут преодолевать более 1600 км, чтобы поражать цели в глубине России.

Глубокие удары

Успешное применение «Длинного Нептуна», о котором упоминал Зеленский, вероятно, было нанесено 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, Россия, примерно в 480 км от линии фронта в Украине. Этот атака на Туапсе стала лишь последним в серии украинских ударов по российским нефтяным объектам, которые в прошлом году снизили добычу на 10%.

«Длинный Нептун» является важным оружием. Поражая сильнее, чем ударные беспилотники, некоторые из которых являются модифицированными спортивными самолетами, новая ракета помогает Украине уменьшить зависимость от Соединенных Штатов и Европы в производстве лучших боеприпасов для глубоких ударов. США под руководством президента Дональда Трампа являются в лучшем случае ненадежным союзником. А Европе не хватает мощностей для производства необходимого количества современных крылатых ракет для Украины.

Другие боеприпасы украинского производства также приближаются к фронту, включая планирующие бомбы воздушного базирования и баллистические ракеты наземного базирования. Несмотря на то, что Трамп надеется, что Украина согласится на возможное прекращение огня при посредничестве США, что выгодно России, правительство Зеленского готовится к тому, что война будет продолжаться - и к возможному дальнейшему обострению.

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение.

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