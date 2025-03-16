«Путина задушат тарифами» 3 16.03.2025, 9:18

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Как США могут давить на РФ, чтобы добиться перемирия.

Реакция российского диктатора Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной является ожидаемой. Белый дом, вероятно, понимает, что ситуация зашла в тупик. Однако пока что не Трамп не оказывает необходимое давление на лидера Кремля. В интервью «Главреду» журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко рассказал, есть ли у Трампа реальные рычаги влияния на Путина.

Яковенко прогнозирует, что американский лидер до сих пор не понимает тупиковость ситуации, однако он может повлиять на решение Путина.

«Рычаги - на складах Пентагона. Имею в виду 7 тысяч ракет Tomahawk, несколько тысяч самолетов F-16, F-35 и другие вооружения. Была бы политическая воля, можно было бы передать Украине хотя бы тысячу «Томагавков» и около 500 истребителей. А за штурвалы самолетов посадить американских летчиков - добровольцев, пенсионеров или отставников. И такой шаг мог бы кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины», - сказал социолог.

Он уверен, если бы Трамп предоставил Украине мощную военную помощь, то ВСУ в течение 2025 года уничтожили бы военную машину России. Однако лидер Штатов нет желания реализовать такой сценарий.

«Трамп мыслит другими категориями: у него в голове «сделка» и тарифы. Трамп собирается «душить» Путина тарифами, запуская серьезные таможенные барьеры на продажу товаров. Он может нанести серьезные удары по экономике России, особенно если всерьез решится уничтожить теневой танкерный флот. Но далеко не факт, что Трамп пойдет на такой шаг», - объяснил он.

Яковенко подчеркнул, что реальный рычаг давления на Путина - предоставление Украине оружия, с помощью которого она сможет победить врага.

«Конечно, мы понимаем, что Трамп - человек непредсказуемый, и неопределенность заставляет нас надеяться на реализацию им адекватных мер. Впрочем, надежды на это мало», - добавил журналист.

Он напомнил, что встреча между Трампом и Путиным еще не состоялась, однако трудно предсказать, чем завершатся переговоры между американским лидером и российским диктатором.

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