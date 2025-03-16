Появились спутниковые снимки НПЗ в Туапсе после атаки 16.03.2025, 9:25

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Пожар до сих пор продолжается.

В ночь на 14 марта в российском Туапсе был атакован НРЗ, который горит уже второй день подряд. В сети появились спутниковые снимки с объекта.

Об этом сообщают «Схемы».

«После удара по предприятию ночью 14-го марта поднялся пожар, который, согласно спутниковым снимкам сервиса Sentinel EO Hub Browser за 15 марта, продолжается до сих пор, уже более суток», - говорится в публикации.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар, который распространился на площадь более тысячи квадратных метров, начался в результате атаки по нефтекомплексу. Также он сообщил, что вспыхнул один из резервуаров с бензином.

В Украине официально не комментировали ситуацию, однако ранее в Генштабе сообщали о неоднократных ударах дронами по Туапсинскому НПЗ.

Украинские военные указывали, что данный завод перерабатывает до 12 миллионов тонн нефти в год, при этом более 90% произведенных нефтепродуктов идет на экспорт. Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, предприятие играет значительную роль в обеспечении российских войск.

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