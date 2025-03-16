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«Это не дело России»: Макрон резко ответил Кремлю

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  • 16.03.2025, 9:32
  • 7,936
«Это не дело России»: Макрон резко ответил Кремлю
Эммануэль Макрон

Речь шла об отправке французских военных в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что РФ не имеет права голоса в вопросе присутствия европейских войск в Украине.

Об этом он сказал в интервью газете Le Parisien.

«Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России - принимать их или нет», - сказал французский лидер.

Относительно мирного плана Великобритании и Франции, который почти завершен, Макрон пояснил, что цель не в том, чтобы создать массовые военные силы, потому что самая большая армия в Европе - это украинская армия.

«Речь идет о развертывании по несколько тысяч человек от каждой страны в ключевых точках для проведения тренировочных программ и демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе», - рассказал глава Франции.

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