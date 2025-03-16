В столице Сербии на протест вышли около миллиона человек

В столице Сербии на протест вышли около миллиона человек6
- 16.03.2025, 9:46
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Новые подробности о массовой акции с требованием отставки Вучича.
В субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде вспыхнули массовые антиправительственные протесты. На улицы вышли сначала более 500 тысяч человек, а затем их количество возросло до около миллиона митингующих.
Все они требовали отставки президента страны Александара Вучича. Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».
Все началось с возглавляемого студентами протеста с требованием привлечь правительство Вучича к ответственности за гибель 15 человек во время обрушения навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года:
Демонстранты прибыли в столицу со всей страны – пешком, на велосипедах и мотоциклах. Меры безопасности накануне митинга были усилены: на пресс-конференции 14 марта Вучич говорил, что попросил полицию проявлять сдержанность, но «те, кто угрожает миру, будут арестованы».
В конце концов протестующие перекрыли дороги, а силовики оцепили здание парламента и президентскую резиденцию. После этого начались задержания.