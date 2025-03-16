«Ничего не понимаю»: приглашенная из России актриса рассказала о белорусском языке 4 16.03.2025, 10:04

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Россиянку взяли в Купаловский театр после увольнения белорусов в знак протеста.

Российская актриса Анна Мещерякова, которая работает в Купаловском театре с 2022 года, вспомнила, как приехала в Минск, не зная белорусского языка. Об этом она рассказала государственному агенству «Минск-новости».

Анна Мещерякова. Фото: kinolift.com

— Первым спектаклем была «Паўлінка». Сижу и понимаю, что ничего не понимаю… А впереди работа над «Ромео и Джульеттой»… Успокаивала себя: пройдет время и буду об этом вспоминать с улыбкой, настраивала себя, что пройду испытание и справлюсь. И когда преодолела рубеж, подумала: это моя личная победа. Я не просто зазубрила слова, я несу эмоции. Невероятные ощущения! Это огромный шаг вперед, — заявила Мещерякова.

Актриса родилась в Москве в 2000 году, окончила местный Институт современного искусства. Переехала в Минск, до этого никогда не бывая в нашем городе и не зная белорусского языка.

Анна Мещерякова. Фото: kupalauski.by

Напомним, летом 2020 года большая часть труппы уволилась из Купаловского в знак протеста против фальсификации выборов и насилия силовиков. Работу администрация смогла возобновить только в марте 2021 года. За прошедшие с того момента три года новое руководство так и не смогло набрать достаточное количество новых актеров, а потому пригласило их из России.

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