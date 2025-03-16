«Голос Америки» приостановил свою работу 2 16.03.2025, 10:11

Журналисты получили сообщение об административном отпуске на неопределенный срок.

Экс-сотрудник международного вещателя «Голос Америки» Остап Ярыш подтвердил, что 15 марта журналисты этого медиа получили сообщение об административном отпуске на неопределенный срок.

Об этом журналист написал в соцсети Facebook.

По его словам, это означает, что по состоянию на сейчас «Голос Америки» приостановил свою работу.

«Практически все, кого я знаю на Голосе Америки, из разных отделов и языковых служб, сегодня получили емейлы о том, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок. Это означает, что по состоянию на сейчас Голос Америки, который вещает на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу. Когда и в каком виде она возобновится (и возобновится ли), пока неясно»,- написал Ярыш.

Пока официальных заявлений об остановке деятельности международного вещателя «Голос Америки» не было.

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники «Голоса Америки» в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках «сокращения федеральной бюрократии».

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