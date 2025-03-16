«Голос Америки» приостановил свою работу2
- 16.03.2025, 10:11
Журналисты получили сообщение об административном отпуске на неопределенный срок.
Экс-сотрудник международного вещателя «Голос Америки» Остап Ярыш подтвердил, что 15 марта журналисты этого медиа получили сообщение об административном отпуске на неопределенный срок.
Об этом журналист написал в соцсети Facebook.
По его словам, это означает, что по состоянию на сейчас «Голос Америки» приостановил свою работу.
«Практически все, кого я знаю на Голосе Америки, из разных отделов и языковых служб, сегодня получили емейлы о том, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок. Это означает, что по состоянию на сейчас Голос Америки, который вещает на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу. Когда и в каком виде она возобновится (и возобновится ли), пока неясно»,- написал Ярыш.
Пока официальных заявлений об остановке деятельности международного вещателя «Голос Америки» не было.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США «Радио Свобода» и «Голоса Америки».
Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники «Голоса Америки» в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках «сокращения федеральной бюрократии».