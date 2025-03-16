Шайба Алексея Протаса помогла «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»
- 16.03.2025, 10:33
Протас повторил бомбардирский рекорд для белорусов в НХЛ, который принадлежит Шаранговичу.
«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче чемпионата НХЛ разгромил на выезде «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1, а форварды Александр Овечкин и Алексей Протас забили по голу.
«Вашингтон» забросил три безответные шайбы уже в первом периоде - отличились Стром, Протас и Рэдиш.
Нападающий Алексей Протас набрал в этом сезоне уже 59 баллов (29 голов и 30 передач) и повторил бомбардирский рекорд для белорусов в регулярных чемпионатах, который принадлежит Егору Шаранговичу. Еще одно очко и он установит новую планку.
В третьем периоде Селебрини сократил отставание в счете - 1:3, но это была единственная шайба хозяев. Ван Римсдик увеличил преимущество гостей, а победную точку поставил Александр Овечкин на 11-й минуте периода.
Российский форвард замкнул прострел Фехервари, когда команды играли в равных составах.