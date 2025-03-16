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Шайба Алексея Протаса помогла «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

  • 16.03.2025, 10:33
Шайба Алексея Протаса помогла «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Протас повторил бомбардирский рекорд для белорусов в НХЛ, который принадлежит Шаранговичу.

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче чемпионата НХЛ разгромил на выезде «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1, а форварды Александр Овечкин и Алексей Протас забили по голу.

«Вашингтон» забросил три безответные шайбы уже в первом периоде - отличились Стром, Протас и Рэдиш.

Нападающий Алексей Протас набрал в этом сезоне уже 59 баллов (29 голов и 30 передач) и повторил бомбардирский рекорд для белорусов в регулярных чемпионатах, который принадлежит Егору Шаранговичу. Еще одно очко и он установит новую планку.

В третьем периоде Селебрини сократил отставание в счете - 1:3, но это была единственная шайба хозяев. Ван Римсдик увеличил преимущество гостей, а победную точку поставил Александр Овечкин на 11-й минуте периода.

Российский форвард замкнул прострел Фехервари, когда команды играли в равных составах.

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