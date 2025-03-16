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Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины

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  • 16.03.2025, 10:35
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Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины
Эммануэль Макрон
Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

И раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для размещения войск в Украине.

«То, над чем мы работаем, - это открытая коалиция, то есть франко-британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран выразили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены», - цитирует его Ladepeche.

Французский президент пояснил, что целью является укрепление украинской обороны посредством «размещения в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны», а не массовая отправка европейских войск.

«Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории стран-членов НАТО, и это является гарантией безопасности, поскольку США и несколько членов отказались принять Украину в НАТО», - отметил Макрон.

Кроме того, президент Франции также назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

немедленная поддержка Украины;

создание формата украинской армии;

возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции;

усиление европейской обороны.

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