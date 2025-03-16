Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины

Макрон назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины5
- 16.03.2025, 10:35
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И раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что сразу несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для размещения войск в Украине.
«То, над чем мы работаем, - это открытая коалиция, то есть франко-британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран выразили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены», - цитирует его Ladepeche.
Французский президент пояснил, что целью является укрепление украинской обороны посредством «размещения в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны», а не массовая отправка европейских войск.
«Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории стран-членов НАТО, и это является гарантией безопасности, поскольку США и несколько членов отказались принять Украину в НАТО», - отметил Макрон.
Кроме того, президент Франции также назвал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:
немедленная поддержка Украины;
создание формата украинской армии;
возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции;
усиление европейской обороны.