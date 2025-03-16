В Беларуси могут запретить популярные шины 8 16.03.2025, 10:44

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ГАИ начала корректировку правил.

О возможной отмене всесезонных шин на зимний период начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».

Так, глава белорусской Госавтоинспекции отметил, что при корректировке ПДД были затронуты определенные вопросы, касающиеся техническим моментов. И уже после корректировки ГАИ предложило изменить перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, а также ряд других вопросов

- Их скорректировали с учетом технического регламента, - прокомментировал глава ГАИ.

Например, на данный момент в зимний период допускается использование, как зимних, так и всесезонных шин. Хотя в техрегламенте такой тип шин использовать зимой не допускается.

- Поэтому мы вводим корректировку, чтобы не допускать всесезонные шины, - отметил он.

Ротченков обратил внимание, что часть зимних ДТП показывают, что так называемые всесезонные шины, действительно, небезопасны. Очень часто машина уходит в занос на всесезонных шинах, особенно, если они стоят на зимней оси, когда на передней - зимние шины.

В Минской области, напомнил глава ГАИ, произошло ДТП с маршруткой, на которой на передней оси были зимние шины, на задней - всесезонные.

- Сегодня водитель уже не сможет пройти техосмотр, если на авто установлены всесезонные шины. По техрегламенту эту не допускается, - уточнил он.

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