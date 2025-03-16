Бутусов: Украинские войска с потерями отходят из Курской области 22 16.03.2025, 10:56

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Юрий Бутусов

Пехота врага на двух участках пересекла границу.

Окружения украинских войск на Курщине нет. Враг продолжает владеть инициативой, преимуществом в пехоте, авиации и дронах, и продолжает наступление. Украинские войска постепенно с боями отходят на территорию Украины.

Об этом пишет в «Фейсбуке» главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя ситуацию на Курщине по состоянию на 02.00 16 марта 2025 года.

По его словам, потери в боях последних дней и при отходе, в частности из-за плохой организации, к сожалению, являются значительными. Значительные потери также несет и враг, который продолжает лобовые атаки.

«Враг пытается прорвать оборону на флангах плацдарма, но все эти атаки отражаются. Враг на двух участках зашел на территорию Украины несколькими малыми группами пехоты, с целью охватить фланги нашей группировки, но продвижение россиян остановлено у границы», - отмечает Бутусов.

Он также отмечает, что ключевой позицией для контроля пограничной полосы в этом районе является гряда высот вдоль границы на территории РФ. Признаков развертывания наступления на Сумы пока не отмечено. Но враг будет пытаться захватить контроль над пограничной полосой вдоль границы.

«За то, что случилось, должна быть ответственность. Кто руководил, какие факторы повлияли и не были вовремя учтены, кто принимал ошибочные решения в Киеве и на месте, я собрал много информации. Сейчас собираю всю известную информацию о потерях. Готовлю публичное расследование для общества и закрытый анализ после действия для наших военных», - резюмирует Бутусов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений. Позже глава государства добавил, что операция на Курщине продолжается. Окружения украинских войск нет.

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