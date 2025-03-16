The Times: Украинцы не надеются на перемирие и готовы воевать

The Times: Украинцы не надеются на перемирие и готовы воевать4
- 16.03.2025, 11:26
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Никто не верит Путину.
Украинцы готовятся бороться дальше, несмотря на заявления политиков относительно вероятного перемирия. Если бы правительство Владимира Зеленского отказалось от суверенитета ради обеспечения мира, ощущение измены в Украине было бы глубоким, пишет The Times.
Украинец Павел в тренировочном лагере под Киевом с 3-й отдельной десантно-штурмовой бригадой поделился, что не надеется на скорое завершение войны.
«Мы воюем с Россией сотни лет», - сказал он и рассмеялся. С его бороды и рук сыпалась грязь. Он называет россиян сумасшедшими и считает, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014-м, когда Россия захватила Крым и часть Восточной Украины.
«Мне 24 года, но я чувствую себя намного, намного старше», - сказал он. «Я готовился к этой войне с 12 лет». Он надеется быть на фронте до конца года.
Вместе с группой Павел заплатил около 14 тысяч гривен за четырехдневный тренировочный лагерь. Все добровольцы стремились быть готовыми к передовой.
«Сколько из вас держали такое оружие?» - спросил инструктор, когда группа чистила автоматы Калашникова. Каждая рука поднялась: «Помните, это не то оружие. Вы - оружие».
Россия выдвигает требования, на которые большинство украинцев не согласятся: демилитаризация, прекращение военной помощи Западу и гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
«Украинцы готовы противостоять белорусской модели российского контроля над правительством в Киеве любой ценой», - сказала профессор Оксфордского университета Янина Дилл. «Украинцы не желают принять стратегию, которая повышает вероятность российского политического контроля, даже если это спасает жизни или уменьшает риск ядерной войны».
В то же время они готовы нести расходы, связанные с сопротивлением российской агрессии.
В лагере добровольцы пытались атаковать фальшивую российскую позицию. Взрывы и дымовая завеса на мгновение превратили лес в зону боевых действий. «Студент» стоял позади, внимательно наблюдая.
Он дважды объявлялся клинически мертвым после ранения, но выжил. «Студент» говорит:
«Я могу сказать вам только одно. Эта война не прекратится скоро».
Алексей, шахтер из Терновки, жил менее чем в 50 км от российских позиций. «Это наша реальность. Если вы живете в Украине, вы должны быть готовы воевать, как в Израиле ЦАХАЛ. Я готов сражаться», - говорит он.
Добровольцы не верят, что Соединенные Штаты и Россия могут навязать мир Украине. Они пережили террор российской оккупации на востоке, в частности похищения и пытки.
«Кто верит Путину? Ответ на этот вопрос очевиден», - сказал один из добровольцев.
Тарас Чмут, председатель благотворительной организации «Вернись живым», сказал: «Мы не проиграем эту войну из-за гениальности врага. Мы проиграем, только если будем слабыми».
В пятницу вечером на Крещатике собралась молодежь из правых группировок. Молодежь, которая раньше выглядела как хулиганы, теперь выглядит героической.
«Они - наше будущее», - сказала медсестра Надя, чей муж в 2023 году попал в плен. «Мы не хотим мира. Мы хотим быть свободными».
Роман, 18-летний студент, считал прекращение огня «невозможным»: «Наступит день, когда мне придется взять винтовку и защищать свою родину».