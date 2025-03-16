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Роман «Пролетая над гнездом кукушки» теперь можно послушать на белорусском языке

  • 16.03.2025, 11:40
Роман «Пролетая над гнездом кукушки» теперь можно послушать на белорусском языке

Озвучивание книги примечательно тем, что переводчик сам прочитал свой текст.

Издательство «Белорусские аудиокниги» выпустило аудиоверсию романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, сообщает «Будзьма». Ранее книга в переводе Алексея Знаткевича вышла в 2017 году в рамках кампании от книжной серии «Американка». Озвучивание книги примечательно тем, что переводчик сам прочитал свой текст.

Редактором аудиоверсии выступил Сергей Шупа. В аудиорелизе анонсировано второе бумажное издание книги издательством «Янушкевич». Планируется также электронная версия книги.

Сюжет книги, написанной в 1962 году, теперь кажется мрачным предупреждением о последствиях несвободы и диктатуры. В своем первом романе Кен Кизи создал хищный и живой мир, в котором трудно увидеть границу между нормальностью и безумием, свободой и ответственностью за тех, кто в тебя поверил.

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