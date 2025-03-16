Роман «Пролетая над гнездом кукушки» теперь можно послушать на белорусском языке
- 16.03.2025, 11:40
Озвучивание книги примечательно тем, что переводчик сам прочитал свой текст.
Издательство «Белорусские аудиокниги» выпустило аудиоверсию романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, сообщает «Будзьма». Ранее книга в переводе Алексея Знаткевича вышла в 2017 году в рамках кампании от книжной серии «Американка». Озвучивание книги примечательно тем, что переводчик сам прочитал свой текст.
Редактором аудиоверсии выступил Сергей Шупа. В аудиорелизе анонсировано второе бумажное издание книги издательством «Янушкевич». Планируется также электронная версия книги.
Сюжет книги, написанной в 1962 году, теперь кажется мрачным предупреждением о последствиях несвободы и диктатуры. В своем первом романе Кен Кизи создал хищный и живой мир, в котором трудно увидеть границу между нормальностью и безумием, свободой и ответственностью за тех, кто в тебя поверил.