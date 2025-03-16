Диетологи наконец-то рассказали, как правильно есть киви 3 16.03.2025, 11:51

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С кожурой или без?

Киви – чрезвычайно полезный для здоровья продукт. Но едим ли мы его правильно? Казалось бы, что здесь сложного? Почистили фрукт, разрезали пополам и все. Но, на самом деле, кожура киви не только съедобна, но и очень полезна.

Врач-диетолог из Великобритании Джиллиан Калбертсон рассказала об основных причинах съедать экзотический фрукт целиком и кому следует его все-таки чистить.

По ее словам, кожица киви содержит много питательных веществ, которые дополнительно усиливают все преимущества, которые дарит для здоровья сам фрукт. Джиллиан объяснила, что в мире существует около 60 видов киви. И хотя их кожура может отличаться по текстуре и консистенции — она съедобна у всех сортов. Но наиболее питательными вариантами есть зеленое и золотое киви.

Зеленое киви самое распространенное, оно довольно пушистое. Золотое – менее известный его родственник с гладкой кожурой. Золотой плод отличается сочным, тропическим вкусом и фруктом бронзового цвета.

Также существуют разные сорта киви в зависимости от места их выращивания. Это может привести к незначительным различиям по вкусу и составу витаминов и минералов.

Чем полезна кожура от киви

Любое киви, независимо от сорта и вида, очень полезно для нашего организма. Вот лишь несколько основных преимуществ этого фрукта, если есть его с кожурой:

Большое количество клетчатки – это часть растительной пищи, которая нужна нашему организму для поддержания бесперебойной работы пищеварительной системы. Именно клетчатка уменьшает вздутие живота и помогает профессии дефекации. Киви сам по себе отличный источник клетчатки, но если оставить кожуру, то ее количество вырастет вдвое.

Антиоксиданты – в кожуре киви втрое больше антиоксидантов, чем в самих фруктах. Именно антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами (это нестабильные молекулы, которые, если их не остановить, приводят к повреждению клеток и вызывают разные болезни). В кожуре киви содержатся следующие антиоксиданты:

витамин С – усилитель иммунитета, но стоит отметить, что в золотых киви его больше, чем у зеленых;

витамин Е – если оставить кожицу содержание этого витамина увеличится на целых 32%, он укрепляет иммунную систему, помогает бороться с инфекциями;

полифенолы — сильные антиоксиданты, борющиеся с воспалениями в организме, выяснилось, что 30% этих соединений поступает именно из кожуры.

Фолиевая кислота – в кожуре золотого киви содержится на 34% больше фолиевой кислоты, чем в самих плодах. Фолиевая кислота, или витамин В9, нужна, чтобы помочь организму превращать углеводы в глюкозу, являющуюся топливом для него. Врач указывает, что она важна для печени, глаз и волос, помогает поддерживать нормальную работу нервной системы. Особенно важна фолиевая кислота для беременных, ведь ее дефицит может привести к осложнениям (например, врожденной анемии или дефектам).

Кожа киви: жаль и кому нельзя есть

Кожуру киви обязательно нужно чистить людям, у которых в анамнезе были камни в почках, потому что она содержит большое количество оксалатов. Они увеличивают вероятность развития камней в почках. Оксалаты являются натуральными веществами, содержащимися в определенных продуктах растительного происхождения (киви, шпинат, орехи и т.п.). В организме они не выполняют особых функций и выводятся вместе с мочой.

Иногда, рассказывает Джиллиан, оксалаты сочетаются в организме с кальцием, что может препятствовать его усвоению и приводит к образованию кристаллов оксалата в почках и суставах. Американская урологическая ассоциация рекомендует людям, склонным к образованию камней в почках, избегать потребления большого количества продуктов, содержащих оксалаты.

Как правильно есть киви с кожурой

В принципе, ничего особенного делать не нужно. Медик выделила несколько советов, как лучше есть киви с кожурой.

По возможности, следует отдавать предпочтение золотому киви, ведь их кожура не так тверда и не содержит волосков. Потому организм будет легче ее переносить. Если вы потребляете зеленый киви, можно убрать «пушок» с помощью полотенца или щетки для овощей с нейлоновой щетиной во время мытья фруктов.

Можно также нарезать киви кубиками и добавлять во фруктовые салаты, тогда тектура потеряется из-за сладкого вкуса других фруктов. Добавляйте киви с кожурой к полосе, ведь тогда блендер расщепит ее на маленькие кусочки, которые будут едва заметными.

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