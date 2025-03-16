Беларусь – среди европейских стран, где быстрее всего меняется климат 2 16.03.2025, 12:10

Потепление воздуха идет с рекордной скоростью.

Температура воздуха в Европе растет в два раза быстрее, чем в других уголках Земли. При этом в некоторых европейских странах происходят очень резкие изменения климата. Среди них – Беларусь, сообщает «Белсат».

По данным ООН, в десяти странах Европы в 2023 году было зафиксировано повышение температуры воздуха более чем на 2,5 °C по сравнению с базовым уровнем 1951 – 1980 годов.

Но таким теплым оказался не только 2023 год. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, последние 9 лет, начиная с 2015 года, отличились самыми теплыми за всю историю наблюдений. Ограничение роста 1,5 °C, определенное Парижским соглашением, было превышено во всех регионах в 2023 году, за исключением Океании, где было зафиксировано повышение на 0,9 °C.

Среди 198 стран и 39 территорий самый высокий в мире рост температуры – на 3,6 °C – был зафиксирован на Шпицбергене и Ян-Майене в Норвегии.

В список регионов с наиболее быстрым потеплением входят страны Восточной Европы и Балтии: Беларусь (+2,29 °С), Россия (+2,27 °С), Эстония (+2,26 °С), Латвия (+2,24 °С), Литва (+2,24 °C) – все они демонстрируют значительный рост.

Также быстро теплеет в Центральной и Западной Европе: в Польше – на 2,15 °C, в Швейцарии – на 2,16 °C. В Бельгии и Нидерландах зафиксировано повышение средней температуры более чем нам 2°C по сравнению с уровнем 1951 – 1980 годов.

Наибольший годовой прирост температуры в Евросоюзе был зарегистрирован в Румынии и Словении – на 2,62°C.

В топ-30 стран с самым быстрым потеплением вошли Франция (+2,59°С), Испания (+2,57 °С), Россия (+2,53 °С), Германия (+2,44 °С). Только три неевропейские страны попали в эту тридцатку: Казахстан (+2,58 °С), Марокко (+2,56 °С), Тунис (+2,4 °С).

В Южной Европе и Средиземноморском регионе потепление идет немного медленнее: Италия – +1,81 °C, Испания – +1,78 °C, Португалия – +1,65 °C, Турция – +1,59 °C, Греция – +1,29 °C.

Эти цифры говорят, что Европа теплеет намного быстрее, чем большинство других регионов мира. Специалисты ООН объясняют это тем, что Европа имеет самую большую площадь суши в северных широтах.

Исключением в Европе стали Исландия и Фарерские острова, где в 2023 году температура выросла не более, чем на 0,65 °C. Незначительно потеплело в Норвегии и Швеции – на 1,2 °C и 1,5 °C соответственно. Это объясняется близостью к этим странам Атлантического океана.

По мнению экспертов, на такой быстрый рост температуры в Европе могли повлиять несколько факторов. Среди них сама особенность потепления – чем ближе к полюсам Земли, тем быстрее нагревается воздух, на экваторе скорость не такая большая. Также могли привести к сокращению использования аэрозолей в Европе, которые ранее вызывали смог, частично блокировавший доступ солнечных лучей к Земле, и таяние арктических льдов.

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