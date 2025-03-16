В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование «Голоса Америки» 6 16.03.2025, 12:15

1,204

Среди претензий — комментарии журналистов в соцсети Х против президента США.

В Белом доме после прекращения финансирования «Голоса Америки» выдвинули ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут «на крючке радикальной пропаганды».

Об этом сообщает сайт Белого дома.

У Трампа выдвинули перечень претензий к «Голосу Америки», используя цитаты различных медиа, которые обвиняют вещатель в нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности.

Также в Белом доме отметили, что несколько репортеров «Голоса Америки» публиковали в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х (Twitter) комментарии против Трампа, несмотря на политику беспристрастности.

Среди замечаний по вещателю, которые выдвинули у Трампа:

В октябре 2020 года «Голос Америки» написал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына бывшего президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку «скрыть правду».

В сентябре 2019 года издание Daily Caller сообщило, что «Голос Америки» нанял российского антиамериканского пропагандиста.

В мае 2019 года «Голос Америки» уволил репортеров за их роль в отмене трансляции посреди эфира после давления со стороны китайского правительства.

В марте 2019 года «Голос Америки» выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США.

Руководство «Голоса Америки» попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, «за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления».

Напомним, накануне президент США Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. В частности, будет сокращено Агентство США по глобальным медиа, которое руководит изданиями «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Сообщается, что правительство США прекратило финансирование «Радио Свобода», а работников отправили «Голоса Америки» отправили в отпуска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com