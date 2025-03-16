Сумасшедший Лукашенко спутался в показаниях Телеграм-канал «Ник и Майк»

16.03.2025, 12:25

Хунта в спешном порядке засуетилась.

Синепалый (Лукашенко - ред.) публично заявил о новом раунде переговоров с Окурком (Путиным - ред.). Однако тому оказалось не до синепалого.

Цены на нефть приблизились к критической для агрессора отметке. И все перемирие нужно обсуждать, так как попытка затянуть переговоры, обставив их невыполнимыми условиями, на грани провала.

Не до Синепалого, который хочет денег. Тем более, что тот со своей ролью сумасшедшего пресс-секретаря Кремля не справился и путался в показаниях и заявлениях. В том числе потому, что не захотел подставляться по полной. Так что может подождать.

Это, конечно, еще не возврат к тем временам, когда Синепалый неделями сидел в засаде в Сочи, но все равно неприятно.

И эта неопределенность заставляет суетиться. Теперь хунта в спешном порядке рванула на западное направление с формулой: «Мы не прогнулись в Москве - давайте быстро договариваться, а то прогнемся».

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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