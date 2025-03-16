Коррупционный скандал: китайская корпорация подкупала членов Европарламента

Коррупционный скандал: китайская корпорация подкупала членов Европарламента7
- 16.03.2025, 12:44
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Речь идет о лоббистах технологического гиганта Huawei.
Представителям китайской компании Huawei отказано в доступе в Европейский парламент в Брюсселе. Это последствия нового коррупционного скандала. Об этом сообщили бельгийские СМИ Le Soir и Knack, а также портал Follow the Money, передает «Польское радио».
По данным «Реестра прозрачности» Европейского парламента, в настоящее время у китайского технологического гиганта есть девять аккредитованных представителей. Руководство Европарламента запретило им вход в здание, сославшись на меры предосторожности.
Решение было принято на следующий день после сообщений о том, что лоббисты, работающие на китайскую компанию, подкупали действующих и бывших членов Европарламента, чтобы улучшить имидж Huawei в ЕС. Речь идет о дорогих подарках, билетах на матчи и роскошных поездках в Китай.
В Европейском парламенте в Брюсселе бельгийская полиция опечатала два офиса помощников депутатов Европарламента от Италии и Болгарии. В рамках спецоперации бельгийских спецслужб сотни полицейских провели обыски и задержания по 21 адресу в Бельгии, Португалии и Франции.
La Eurocámara prohíbe la entrada en sus edificios a representantes del gigante tecnológico chino Huawei entre sospechas de corrupción.https://t.co/mdMgUzh8kb pic.twitter.com/x0youD1QTa— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 14, 2025