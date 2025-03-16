«Перед тем как красить Лизу Монеточку, не спала всю ночь» 1 16.03.2025, 12:56

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Белорусская визажистка переехала в Польшу делает макияж звездам.

Белорусская визажистка Злата Каминьска делала макияж участникам польского Евровидения Swada x Niczos, красила российскую исполнительницу Лизу Монеточку, украинскую певицу Луну и несколько раз делала мейкап режиссерке фильма «Субстанция» Корали Фаржа. Прежде чем ее клиентами стали звезды, Злата не раз пыталась устроиться визажисткой в варшавские салоны, но ей отказывали. MOST узнал, как белоруске удалось пройти этот путь и не опустить руки.

Красила подруг и знакомых — и захотела пойти дальше

Злата увлеклась мейкапом, когда была подростком. Макияж девушка воспринимала как хобби или приятный ритуал, который поднимает настроение после тяжелого дня. Тогда белоруска не рассматривала свое увлечение как будущую профессию. Мысли об этом пришли позже, уже после того как в 2019 году девушка окончила университет в Белостоке.

— Я красила подруг, знакомых — были позитивные отклики. И я поняла, что было бы классно идти дальше. Хотела пройти курсы, чтобы получить сертификат.

Белоруска вспоминает, что в то время у нее было недостаточно опыта, да и близкие не сразу приняли такое решение.

— Помню, я призналась родителям, что хочу быть визажистом. На это папа мне ответил: «Я бы мог тебя не отправлять учиться в Польшу. Закончила бы какое-нибудь ПТУ и чесала волосы».

«Бьюти-индустрия в Беларуси процветала»

В 2020 году папа Златы умер, и ей пришлось вернуться в Беларусь. Девушка понимала, что в Минске пробудет долго, поэтому записалась на курсы мейкапа. Тогда белорусские курсы казались ей качественнее и профессиональнее польских. Кроме того, они были дешевле.

— У нас эта индустрия прямо процветала. Я смотрела за нашими, украинскими и российскими блогерами. А вот найти на тот момент польскую визажистку-блогерку, которая бы меня вдохновила, было сложно.

Девушка училась и приглашала знакомых к себе домой, чтобы практиковаться в мейкапе. Говорит, тогда загрузила себя работой и учебой, чтобы справиться с глубоким эмоциональным кризисом.

Польская исполнительница Niczos с макияжем от Златы Каминьской Фото: instagram Златы Каминьской

«У меня было несколько флакончиков тонального крема и пара палеток»

В Польшу девушка вернулась в 2021 году. Решение об отъезде из Беларуси приняла за несколько дней. Больших накоплений у Златы не было — около 50 рублей и пара сотен долларов.

— Нам с мужем пришлось начинать всю жизнь заново. Первое время нам отказывали в жилье. Срочно нужна была работа. Я думала, что устроюсь в салон, но нет, меня туда не брали.

Тогда девушка устроилась бьюти-консультантом в магазин, но мысль о работе визажисткой ее не отпускала. Злата говорит, что ей хотелось творить и «создавать красоту вокруг себя».

— Первый отклик я получила от украинского салона — проработала там год как бровистка и визажистка. Зарплату выплачивали в процентах от [чеков] клиентов, которых было мало. Иногда я брала индивидуальные заказы, но это случалось редко. У меня было несколько флакончиков тонального крема и пара палеток.

Девушка пыталась попасть и в салоны Варшавы, открытые белорусами, и в польские, которые оказывали услуги VIP-клиентам. Вспоминает, что в лучшем случае ей отказывали, в худшем — игнорировали ее резюме.

— Очередной отказ от салона, в котором очень хотела работать, восприняла как то, что я плохой мастер, — признается Злата. — Тогда я решила снова пойти на курсы. На тот момент не понимала, что какие-то вещи не получаются, потому что ты к ним еще не готов.

«Это не просто макияжики и съемочки»

Злата повысила квалификацию как бровистка, а затем пошла к белорусской визажистке, которая давно работает в польской бьюти-индустрии и специализируется на фешн-макияже.

— Она и визажистка, и стилистка по волосам. Я пошла к ней на менторство, и меня обучали коммерческому макияжу, а также тому, как вести себя с клиентом, у которого есть звездный статус. Это было скорее про психологию, проработку внутренних страхов, волнений. Там я научилась тому, что из-за самоуверенности могут случиться осечки в диалоге с клиентом. Тогда поняла, что это не просто макияжики и съемочки, а очень ответственная работа.

Поток клиентов у Златы постепенно увеличивался: сработало сарафанное радио. Девушка и сегодня уверена, что это один из самых лучших способов набрать базу.

Макияж моделям. Фото: instagram Златы Каминьской

Белоруски хотят инстаграмный макияж, а польки — макияж без макияжа

Затем Злату пригласили в команду белорусского You-Tube проекта «Обсуждаем». Девушке предложили попробовать свои силы в выпуске, посвященном «Евровидению». Белоруска говорит, что после этого начался новый виток ее карьеры.

— Мне стали писать в Instagram с предложениями сотрудничества, появилось больше индивидуальных клиентов. Видимо, сарафанное радио сработало еще больше. Если раньше ко мне приходили в основном белоруски, то за последние полгода полек стало больше.

Работая с клиентками из Беларуси и Польши, Злата подметила несколько различий в запросах. Белоруски предпочитают «инстаграмные», идеальные макияжи, когда кожа сияет, а брови аккуратно уложены. Полькам же больше нравится вариант «макияж без макияжа» — незаметный, быстрый и без лишних манипуляций.

«Ты должен сделать все, чтобы макияж продержался всю ковровую дорожку»

Набравшись опыта, Злата стала делать макияж медийным персонам. Девушка признается, что первое время ей было страшно.

— Я принимала участие в различных проектах, откликалась на предложения, когда искали визажистов. Делала это бесплатно, ради того, чтобы набраться опыта. Постепенно этот нетворкинг стал приносить свои плоды.

Работать с польскими звездами Злата начала, когда попала в команду косметического бренда Dr Irena Eris.

— Эта марка — партнер различных польских и европейских фестивалей кино. Мы, визажисты, выезжаем на такие ивенты и делаем макияжи актерам, журналистам, ведущим, продюсерам. Тут все достаточно строго: перед тобой важный гость, и ты должен сделать все, чтобы он ушел спокойным, расслабленным и красивым, а его макияж держался всю ковровую дорожку.

Злата добавляет, что гонорар за такие выезды выше, чем работа с индивидуальным клиентом. При этом визажистам оформляют официальный контракт, с которого платятся налоги.

— Выходит нормально — выше, чем могут тебе предложить на белорусском рынке. Для польского — окей, но есть куда стремиться. Это очень классный опыт и толчок: ты можешь показать свои лучшие стороны, с кем-то познакомиться, сделать макияж актрисе на премьеру.

«Перед тем как красить Лизу Монеточку, не спала всю ночь»

Злата вспоминает звезд, делая макияж которым, она волновалась сильнее всего.

— Когда я красила Лизу Монеточку (российская исполнительница, которая сейчас живет в Литве. — Прим. MOST), мне, правда, было очень волнительно — я не спала всю ночь. Здесь очень важно разделять персону, личность артиста и клиента. Нужно постараться забыть о том, что это звезда, — это состояние только мешает.

Лиза Монеточка. Фото: instagram Златы Каминьской

Как визажистка Злата ездила на фестиваль Европейской киноакадемии, который проходил в швейцарском городе Люцерн.

— На фестивале я несколько раз красила Корали Фаржа — режиссерку «Субстанции» (фильм был номинирован на премии «Оскар», «Золотой глобус», получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. — Прим. MOST). После того как я ее накрасила и уже собирала вещи, пришла ассистентка и спросила, кто сделал мейк Корали. Первая мысль: что-то не так. Но ассистентка сказала, что они очень довольны и попросила мой Instagram. Мне было безумно приятно.

«Хотела бы сделать продукт для белорусских девушек»

В планах Златы — поработать с крупными коммерческими проектами. Еще девушка мечтает, чтобы ее работа попала на обложку Vogue. Открывать свой салон белоруска не планирует — говорит, на это уйдет много ресурсов, а рынок уже перенасыщен.

— Очень бы хотелось придумать продукт для наших девушек. Пока не представляю, как это можно реализовать, но очень хотелось бы сделать коллаборацию с белорусским брендом. Например, выпустить собственный косметический продукт — кисть или палетку — об этом мечтает почти каждый визажист, — добавляет Злата.

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