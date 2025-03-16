«У белорусской экономики всего один недостаток — и все знают, как его зовут» 5 Телеграм-канал «Письма к дочери»

16.03.2025, 13:14

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Снова поехал побираться у Путина.

Знаешь зачем кое-кто поехал к Путину? Чтобы не заниматься с ним никаким иждивенчеством. Потому что кое-кто всяким бывает занимается, а чтобы иждивенчеством так никогда. Он сам сказал. Нету, говорит, у меня такой привычки. Никогда, говорит, я никаким иждивенчеством с Россией не занимался, а занимался с Россией только равноправным и взаимовыгодным сотрудничеством.

Поэтому кое-кто у Путина вот буквально вообще ни о чем не просил. А только рассказал про то, какие у него хорошие НПЗ. Модернизированные по последнему слову самых передовых технологий. Выдающиеся произведения социально-ориентированной рыночной модели. Таких заводов вообще мало у кого есть. Если бы ты смотрела телевизор, ты бы знала, какие у нас замечательные заводы.

Поэтому кое-кто так Путину и сказал: «Слушай, сделай так, я говорю, чтобы эти заводы не были убыточны». И согласись, это же действительно безобразие какое-то получается, когда у таких выдающих достоинствами заводов никаких прибылей нет, а есть только убытки.

А все почему? Потому что раньше Россия доплачивала белорусским заводам за то, что белорусские заводы покупали у нее нефть. И это было справедливо. Потому что когда Россия доплачивала белорусским заводам за то, что белорусские заводы покупали у нее нефть у белорусских заводов с прибылями было все очень хорошо. А потом Россия перестала доплачивать и с прибылями все стало не очень.

И кто, спрашивается, в этом виноват? Не отвечай. Это был риторический вопрос. Вот кто виноват, тот теперь пускай и исправляет. Потому что не гаранту же этим заниматься. Поэтому гарант сказал, чтобы Путин отлил ему дешевой нефти.

А там, где дешевая нефть, там же должно прорвать и дешевым газом. А согласись, что от дешевого газа, без дешевых кредитов, нет никакой практической пользы. Поэтому кое-кто Путину так и сказал, что за ваши деньги, он готов сам себе построить хоть железную дорогу в Ленинградской области, хоть вторую атомную станцию. Потому что электричества от первой атомной станции у кое-кого много и он готов этим электричеством снабжать какие-нибудь российские регионы. По рыночным, конечно, расценкам.

Ну а что ты себе думала? У Путина дешевых нефти, газа и кредитов завались, а у кое-кого без дешевых нефти, газа и кредитов экономическая стабильность немножко хромает. Так-то стабильность у него хорошая. Но немножко хромает.

Потому что беларуская экономика — это ж выдающийся феномен. У белорусской экономики есть тысяча достоинств и буквально всего один маленький недостаток. И я даже не буду тебе говорить, как его зовут.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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