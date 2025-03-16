Совок 2.0 или Страна дураков 4 Лев Владимиров

16.03.2025, 13:24

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Изображение: Вася Ложкин

К ним тоже могут прийти солдаты — улыбчивые, спортивные, экипированные.

11 марта был сорокалетний юбилей воцарения генсеком ЦК КПСС Михаила Горбачева. Многие из россиян помнят это время как свежий ветер, дующий с Запада. Он освежал, как бриз с Волги освежает в жаркий летний день отдыхающих на пляже у Ладьи. Молодежь в первые годы Перестройки штурмовала диковинные Макдональдсы и видеосалоны. Девушки учились в фильмах искусству любви, а юноши – искусству рэкета.

Школьники выпиливали на уроках труда звездочки, как у героев боевиков и кидались ими в прохожих. Бизнесмены из США, среди которых был и Трамп, рванули в СССР делать деньги под контролем КГБ. Тогда госбезопасность тоже пропагандировала «разрядку» и дружила с ЦРУ. Молодежь на дискотеках обнималась и целовалась под «Ласковый май», песни которого звучали из каждого магнитофона и радио.

Все западное стало передовым, а советское сразу забытым. Совки не забыли спекулировать советскими вещами перед иностранцами. Это уже была не фарцовка, а бизнес.

Казалось, свобода пришла в страну и теперь она воспрянет от коммунистического совка.

При этом народу было невдомек, что власть кинула им небольшую кость, а все самое лакомое поделили между собой партфункционеры. Но народ купился на импортные шмотки и магнитолы, которые появились не только на полках валютных «Березок», но и в свободной продаже вместе с книгами Солженицына.

Насмотревшись по телевизору передачи «Человек и закон» с сенсационными репортажами о расследованиях Гдляна и Иванова, 50-60-летние мужики, среди которых были вчерашние фронтовики, до хрипоты спорили у подъездов об объемах воровства коммунистов. Главным в воровстве называли Горбачева. Генсека, который разрешил им публично называть его жуликом и «Мишкой меченым» в дискуссиях за домино. При товарище Сталине за такое сразу бы в лучшем случае отправили в солнечный Магадан.

С началом Перестройки начался массовый отъезд евреев из СССР на Запад. Помню, в регистратуре поликлиники врач совершенно по-антисемитски радовалась, что врач-еврейка уехала. На вопрос пациентов: где врач Рахлина, ответила: «В Израиль укатила, зато мы больше заработаем без этих изменников родины!».

Однако, пациенты, привыкшие лечиться у профи, антисемитски настроенных врачей не жаловали, понимая, что для них медицина — это способ заработка, а не призвание. Прошло много лет, а брешь от эмиграции грамотных врачей не заполнена до сих пор.

Если в Перестройку эмиграция грамотных специалистов на Запад была возможностью занять их место завистливой совковой лимитой, то теперь в стране социальный лифт для бывших участников так называемой «специальной военной операции» – СВО-ошников.

Сообразно политике Кремля, бывших воинов нужно трудоустраивать как ценный кадровый резерв. В маршрутке один мужчина рассказал, что на предприятие, где он работает, с «СВО» вернулся молодой человек. До войны он успел окончить вуз, где выучился на технолога пищевого производства. Учился он так себе, «для корочки». До войны работал на предприятии помощником в колбасном цехе, обладая физической силой катал чаны с колбасным фаршем или сосиски в коптильню. Неизвестно, как бы продолжилась его карьера, не окажись он на войне. Теперь, вернувшись заслуженным бойцом, к тому же вступившим на фронте в «Единую Россию» (чувствуете сходство с Второй мировой войной, когда на фронте тоже вступали в партию?), паренек, насмотревшись телевизора, заявился к начальству и потребовал руководящую должность. Мол, он на войне доказал, что «лучший гражданин», пока другие в тылу у сосисок отсиживались.

Дальше начался сюр. Назначили его начальником колбасного цеха. А он, ничего в работе не понимая, рецептуру напутал. В результате от сосисок у населения диарея. Скандал! Перевели его на должность зама, он опять нахимичил: так много жидкого дыма налил, что сосиски выкинули, даже в переработку не пригодились. Начальство задумалось: что с героем войны делать? Он угрожал, если ему не найдут работу по его таланту, пойти на прием к губернатору – отцу родному. Мол, обижают. Ну, начальство ничего лучше не придумало, как снова его на фронт послать. Читайте Салтыкова-Щедрина: туповатый мужик этот ничего кроме как убивать не умеет, ничему учиться не хочет.

- В нынешних условиях этого рукожопа лучше опять на фронт отправить, чем поручить ему работу в тылу, - рассказывал мужчина в маршрутке. Другие пассажиры слушали, размышляя: сколько таких амбициозных героев пополнят кадровый резерв после прекращения войны? Кто будет за них, «свадебных генералов», работать?

Вот Горбачев работы не боялся. Он был импозантен, по-европейски цивилен, не выделялся кондовостью на фоне западных лидеров. Он умел рулить и комбайном, и «Жигулями» девятой модели, а государством рулить не научился. Затем, когда последовал развал Берлинской стены, когда военные из Западной группы войск вернулись на родину, а к началу девяностых население в стране оказалось не единожды обмануто, народ понял, что Перестройка, как и вся политика Горбачева была просто болтовней.

Сам болтун, Михаил Сергеевич собирал вокруг себя таких же болтунов. А тогда, с провозглашением генсеком Горбачевым Перестройки, Союз еще держался, но было понятно, что Империя совка скоро рухнет, как Колосс Родосский.

Попытка переформатировать страну дураков Горбачеву не удалась. Sовок 2.0 остался совком.

На память от Перестройки остались замысловатые наручные часы, где вместо единицы ноль - символ обманутых надежд, дырка от бублика.

Весна в Самаре началась критикой власти: в сообществе «Подслушано, Самара» молодая девушка написала, что продукты нынче по запредельным ценам, а зарплаты низкие, практически все деньги тратятся на еду и оплату квартиры, а поэтому нужно выходить на митинги протестовать. Мол, летом повысят тарифы на ЖКХ, а курицу и сейчас ежедневно покупать нет денег, не говоря уже о морепродуктах. Чиновники как всегда глас народа проигнорировали. А простой народ, повозмущавшись для порядка в комментариях, тоже утерся и забыл.

Интересно, как война с Украиной изменила менталитет самарцев?

Призыв выйти на пикеты против роста цен до начала «СВО» непременно выводил, - пусть пару человек, но, все же, - на одиночные пикеты. Теперь даже коммунисты боятся публично выступать с критикой, в патриотике войны слившись с властью.

Народ не протестует по причинам, озвученным в комментариях под тем самым призывом девушки выходить на акции протеста: - «Тебе денег не хватает? Ну, езжай воевать в Украину. Подзаработаешь на хохлах. Или мужика своего пошли, если сама ссышь», - по-народному написали в комментариях. К слову, пост с призывом выйти на пикеты против роста цен быстро потерли модераторы.

«Дебильность совков неистребима», - провозгласила Сара Исааковна, наблюдая за своими соседями. В общем коридоре у Сары Исааковны три квартиры, соседи в двушке и трешке оставляют обувь у своих входных дверей. Общий коридор запирается, обувь не украдут. Но Саре Исааковне непонятно: почему соседи не снимают обувь в своих прихожих, живут ведь по два человека в трешке и двушке. Неужели они такие дебилы, что не приучены держать обувь в прихожей? Сара Исааковна высказала это соседям, они посмотрели на нее как на дуру. Мол, где хотим, там свою обувь и оставляем.

«А едите вы на кухне, или нет?» - парировала Сара Исааковна. «Неа. Едим мы на диване в зале у телевизора, когда Соловьева смотрим. Под него засыпаешь хорошо. У нас сбоку от подлокотников дивана столики для хавчика и бухлишка приделаны. Специально такой диван покупали», - рассказали соседи из обеих квартир.

Причем, одни соседи, арендуя квартиру, ездят на пятнадцатилетнем Рендж Ровере. Хотя могли бы вместо авто взять однушку в ипотеку. Но понты для ватников больше, чем понты. Поэтому в лифте ватники-соседи Сары Исааковны хвалятся друг перед другом «Ролексами» на батарейках и свитерами от Армани, купленными на китайской барахолке. Сара Исааковна заметила, что когда к соседям приходят гости, тоже оставляют свою обувь в коридоре, это их сермяжный знак качества. Добавив, что живет «обложенная ватой», посоветовал ей систематизировать наблюдения о русской вате и издать отдельной книгой.

На Западе это будет бестселлер: многие с интересом прочтут о дегенератах среди населения некогда сверхдержавы. Название тоже можно придумать вполне актуальное. Например: «Как закалялась срань».

Интересно: в Латинской Америке, на Кубе народ бедный, но целеустремленный, оптимистичный, веселый. А в Рашке все как в песне из советского мульта: «говорят, мы бяки-буки». Вне зависимости от достатка, население ходит озлобленное, взгляд исподлобья, изрыгая агрессию и оскорбления ко всем, кто непохож на них. Почти питекантропы, по этим признакам их еще до войны определяли в цивилизованных странах на раз-два.

Украинцы быть «бяками-буками» не хотят. Значит, в случае прекращения войны, насаждать «бякобучие» привыкшие воевать солдаты армий группы Центр будут в каком-то другом государстве. Не задумываясь о том, что в их страну тоже могут прийти солдаты. Улыбчивые, спортивные, экипированные солдаты все равно останутся солдатами, у которых будут свои ценности, чуждые ватному большинству.

Лев Владимиров, kasparov.ru

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