Генштаб ВСУ: Украинские войска вышли из Суджи 2 16.03.2025, 13:26

4,580

Опубликована официальная карта.

Силы обороны Украины вышли из города Суджа Курской области для занятия более выгодных позиций. Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ.

На официальной карте операции в Курской области Суджа обозначена под контролем России. Это официальное подтверждение выхода украинских сил из города.

В то же время враг не оставляет попыток захватить позиции украинских войск. 15 марта на Курском направлении произошло 17 боестолкновений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com