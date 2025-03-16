Генштаб ВСУ: Украинские войска вышли из Суджи

Генштаб ВСУ: Украинские войска вышли из Суджи2
- 16.03.2025, 13:26
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Опубликована официальная карта.
Силы обороны Украины вышли из города Суджа Курской области для занятия более выгодных позиций. Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ.
На официальной карте операции в Курской области Суджа обозначена под контролем России. Это официальное подтверждение выхода украинских сил из города.
В то же время враг не оставляет попыток захватить позиции украинских войск. 15 марта на Курском направлении произошло 17 боестолкновений.