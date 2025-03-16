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Генштаб ВСУ: Украинские войска вышли из Суджи

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  • 16.03.2025, 13:26
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Генштаб ВСУ: Украинские войска вышли из Суджи

Опубликована официальная карта.

Силы обороны Украины вышли из города Суджа Курской области для занятия более выгодных позиций. Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба ВСУ.

На официальной карте операции в Курской области Суджа обозначена под контролем России. Это официальное подтверждение выхода украинских сил из города.

В то же время враг не оставляет попыток захватить позиции украинских войск. 15 марта на Курском направлении произошло 17 боестолкновений.

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