Названы новые имена подельников Лукашенко из ГУБОПиК

Названы новые имена подельников Лукашенко из ГУБОПиК3
- 16.03.2025, 14:23
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Представлены очередные доказательства пыток в Беларуси.
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси представил новые доказательства системных пыток и жестокого обращения в отношении белорусов. В исследовании раскрываются личности силовиков ГУБОПиКа, ответственных за пытки и репрессии против мирных граждан.
После массовых протестов в Беларуси 2020 года этот отдел МВД стал одним из ключевых инструментов политических репрессий. Цель исследования — деанонимизировать преступников в погонах, причастных к пыткам и жестокому обращению, передать их данные в органы правосудия и добиться справедливости.
Ключевые фигуры
В расследовании фигурируют Александр Алекса, Валерий Высоцкий и Иван Тарасик. Они руководили операциями по задержаниям, фабрикации обвинений и применению пыток для получения признаний. В новом исследовании описываются их методы работы.
ГУБОПиК систематически применял жестокие методы воздействия:
Избиения, электрошокеры, применение психологического давления;
Организация съемок «покаянных видео», где задержанных принуждали публично признаваться в преступлениях, которых они не совершали;
Контроль операций по запугиванию активистов и их семей.
Юридическая оценка их деятельности
Действия ГУБОПиК нарушают международные нормы, закрепленные в Конвенции против пыток и Уголовном кодексе Беларуси. По мнению правозащитников, эти действия можно квалифицировать как преступления против человечности.
Международные последствия
В сентябре 2024 года Литва обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления против человечности, совершенные белорусскими силовиками. Литва настаивает, что часть преступлений была совершена и на ее территории, что дает МУС юрисдикцию по принципу территориальности.
Исследование подчеркивает, что преступления ГУБОПиК носят системный характер. Правозащитники настаивают на привлечении виновных к ответственности по принципу универсальной юрисдикции, что позволит возбудить дела против причастных вне зависимости от их гражданства и места совершения преступлений.