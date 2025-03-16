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ВМС Украины уничтожили технику и живую силу россиян на Кинбурнской косе

  • 16.03.2025, 14:26
  • 1,040
ВМС Украины уничтожили технику и живую силу россиян на Кинбурнской косе

Видеофакт.

ВСУ продолжают уничтожать технику россиян на Кинбурнской косе. Защитники наносят серьезные потери противнику.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают активную борьбу с российскими войсками на Кинбурнской косе, нанося значительные потери противнику.

Защитники Очакова эффективно уничтожают технику и живую силу врага на стратегически важном направлении.

Согласно сообщению ВМС Украины, было осуществлено несколько успешных атак, в результате которых уничтожено несколько единиц вражеской техники, а также значительное количество российских солдат.

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