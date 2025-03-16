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Анджей Дуда: У Трампа есть план, как обращаться с Путиным

  • 16.03.2025, 14:50
Анджей Дуда: У Трампа есть план, как обращаться с Путиным
Анджей Дуда
Фото: Charter97.org

Президент США его применит, если Россия не согласится на перемирие.

Россия до сих пор не согласилась на 30-дневное перемирие с Украиной, предложенное США. Однако Дональд Трамп «имеет план», как обращаться с Путиным.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

Польский лидер ответил на вопрос журналистов, есть ли основа для дальнейших переговоров, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня.

«Посмотрим. Я понимаю, что президент Дональд Трамп имеет план, как обращаться с Россией, с Владимиром Путиным в этой ситуации», – подчеркнул Анджей Дуда.

Президент Польши добавил, что фактически президент США уже несколько раз сигнализировал об этом на различных форумах и по разным поводам, в заявлениях, которые Дуда слышал непосредственно.

«Думаю, он будет использовать эти методы», – отметил президент Польши.

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