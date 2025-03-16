Анджей Дуда: У Трампа есть план, как обращаться с Путиным
- 16.03.2025, 14:50
Президент США его применит, если Россия не согласится на перемирие.
Россия до сих пор не согласилась на 30-дневное перемирие с Украиной, предложенное США. Однако Дональд Трамп «имеет план», как обращаться с Путиным.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.
Польский лидер ответил на вопрос журналистов, есть ли основа для дальнейших переговоров, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня.
«Посмотрим. Я понимаю, что президент Дональд Трамп имеет план, как обращаться с Россией, с Владимиром Путиным в этой ситуации», – подчеркнул Анджей Дуда.
Президент Польши добавил, что фактически президент США уже несколько раз сигнализировал об этом на различных форумах и по разным поводам, в заявлениях, которые Дуда слышал непосредственно.
«Думаю, он будет использовать эти методы», – отметил президент Польши.