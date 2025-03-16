Слухи о мире больно ударили по армии РФ 1 16.03.2025, 15:11

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Что произошло?

Российские военные блогеры в панике: слухи о возможном перемирии и переговорах с Украиной привели к тому, что их подписчики перестали переводить деньги на войну, пишет «Диалог.UA».

В Telegram-каналах, поддерживающих войну, раздаются жалобы, что сборы фактически встали, а россияне уверены, что мир уже достигнут.

«Люди думают, что «мир» уже наступил, а на передовой молотилово…» - сокрушается один из пропагандистских каналов, ранее активно собирающий деньги на беспилотники и амуницию для оккупантов.

В другом Z-канале признаются, что волонтеры сталкиваются с резким спадом донатов. «Пока украинские мошенники «обувают» наших Буратин на 1 млрд рублей в день, помощь фронту по сборам упала почти до нуля», - жалуются администраторы, называя украинскую армию «мошенниками» за ее успешные удары по российским войскам.

Они признают: россияне решили, что теперь можно расслабиться и прекратить поддержку войны.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский отреагировал на жалобы Z-пропагандистов, отметив, что это позитивный сигнал, но Украине нельзя расслабляться.

«Это хорошо, но нам такого допускать нельзя. Никакого прекращения огня пока не просматривается. Расслабляться рано. Донатьте на дроны!» - написал он.

Россия может попытаться использовать время переговоров для перегруппировки и подготовки новых наступлений, поэтому важно продолжать поддерживать украинскую армию и не попадаться на информационные ловушки о скором мире. Россияне уже показывают, что без мобилизационной истерии и давления их пропаганды они не готовы жертвовать на войну.

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