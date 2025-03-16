Отстаем от соседей: чем грозит Беларуси низкая производительность труда 7 16.03.2025, 15:19

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В стране создается замкнутый круг бедности.

Беларусь заняла 67-е место в мире по производительности труда, согласно обновленным данным Международной организации труда (МОТ) за 2024 год, сообщает «Еврорадио».

Средний белорусский работник производит 31,5 международных долларов в час — это ниже всех наших соседей, кроме Украины. В Польше этот показатель составляет 48,8 доллара, в Литве — 54,7 доллара, а в России — 44,3 доллара.

Среди стран бывшего СССР результаты для Беларуси также неутешительные: нас опережает Казахстан (39 долларов) и даже Туркменистан (31,6 долларов).

Лидерами по производительности труда в мире стали Люксембург (166 долларов в час), Ирландия (139 долларов) и Норвегия (123 доллара). Беларусь отстает от них более чем в пять раз.

Почему низкая производительность — это проблема и как она влияет на белорусов?

Такая ситуация несет риски для экономики и граждан Беларуси. Она разгоняет инфляцию, приводит к оттоку работников в соседние страны.

Низкая производительность труда повышает себестоимость товаров, а это отражается на ценах. В дополнение к этому, власти поднимают зарплаты административными методами, дополнительно разгоняя инфляцию.

Дефицит кадров сильно влияет на процессы: чтобы удержать сотрудников, работодатель поднимает им зарплаты, но производительность труда при этом растет медленнее.

Из-за необоснованного роста зарплат создается большой инфляционный навес. И за эту инфляцию платят, в том числе сети магазинов. Некоторые не выдерживают его и попросту разоряются.

Более высокая производительность труда в Польше и Литве позволяет тамошним работодателям платить больше, а это стимулирует отток рабочих кадров из Беларуси.

Низкая производительность труда в нашей стране делает ее менее привлекательной для инвестиций, замедляя рост экономики и доходов населения. Впрочем, инвесторы не спешат в Беларусь скорее по политической причине и потому, что Александр Лукашенко сделал из страны соагрессора в войне, развязанной Россией против Украины.

Низкая производительность труда влияет на привлекательность белорусской продукции за рубежом, из-за ее высокой цены и низкого качества. Сокращается экспорт, а значит снижается приток иностранной валюты в экономику Беларуси.

Таким образом, низкая производительность труда создает замкнутый круг бедности: низкие доходы — значит меньше инвестиций, а это тянет за собой технологическое отставание и еще более медленный рост зарплат.

Беларуси необходимы масштабные реформы, о которых говорят экономисты уже более 10 лет. Без них разрыв с соседями будет только увеличиваться, а уровень жизни простых белорусов падать.

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