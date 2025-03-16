Российские военные блогеры поймали Владимира Путина на очередном вранье 1 16.03.2025, 15:28

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Главу Кремля разоблачили с помощью карт.

Российские военные блогеры и украинские официальные лица продолжают опровергать бездоказательные заявления Владимира Путина о том, что войска РФ окружили значительное количество украинских войск в Курской области, пишет в своем обзоре Институт по изучению войны (ISW).

Об этом свидетельствуют карты с изображением российских и украинских позиций в этом регионе, которые опубликовали блогеры, а также прямые заявления двух из них. Один из блогеров объяснил заявление Путина стремлением повлиять на Дональда Трампа в преддверии мирных переговоров. Добавим, что частично это получилось. 14 марта президент США попросил Путина сохранить жизни попавшим в окружение в Курской области украинским военным.

Информацию об окружении опроверг и Владимир Зеленский. По его мнению, Путин пытается отсрочить обсуждение американо-украинского предложения о 30-дневном прекращении огня. Независимые украинские источники отметили, что ВСУ сохраняют возможность маневрировать в Курской области, несмотря на сложную тактическую ситуацию. ISW до сих пор не заметил никаких подтверждений, что силы РФ окружили ВСУ в Курской области. На момент публикации обзора последние сохраняли пути отхода через границу.

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