Вучич сменил риторику из-за массовых протестов в Сербии 16.03.2025, 15:46

Но в отставку уходить отказался.

Вечером 15 марта в Белграде прошел массовый антиправительственный митинг с требованием отставки президента Александра Вучича. Полиция оценила число участников в 107 тысяч. По подсчетам мониторинговой организации Public Assembly Archive, протестовать вышли до 325 тысяч человек. Сам Вучич выступил с обращениями к нации как накануне события, так и после. 14 марта он заявил, что демонстрации курируются из-за рубежа, а намечающуюся акцию назвал «незаконной». Но после того как на улицы вышли сотни тысяч сербов, Вучич сменил риторику, заверив, что власти «хорошо поняли послание» и должны будут «извлечь урок», «изменив себя», пишут novosti.rs.

В то же время Вучич отказался уходить в отставку. По его словам, большинство сербов не поддерживают «цветную революцию» и выступают за стабильность. «Никаких переходных или мошеннических правительств не будет, пока я жив. Я не согласен на шантаж и давление. Я президент Сербии и не позволю улице определять правила в этой стране», — подчеркнул он. При этом Вучич заявил о готовности провести выборы в ближайшие три-четыре месяца, если этого потребует оппозиция, выразив убеждение, что он одержит на них «еще более убедительную победу». «Я готов принять вердикт народа. Главное, чтобы они тоже это признали и после выборов снова не стали жаловаться и ныть», — добавил президент.

Также Вучич поблагодарил полицию, которой удалось избежать кровопролития и не допустить массовых беспорядков при таком скоплении людей. Он рассказал, что радикальные протестующие забросали Пионерский парк файерами, а некоторые участники митинга пытались спровоцировать столкновения с полицией. В итоге 56 человек получили различные травмы. Еще 22 были задержаны. Среди них были те, кто пытался повредить трактора сторонников Вучича, выставленных как заграждение у здания сербского парламента.

Slavija - 15 minuta tisine pic.twitter.com/v5nu5ZUP4z — CRTA (@CRTArs) March 15, 2025

Одним из самых обсуждаемых инцидентов на акции стал наезд автомобиля на толпу протестующих. В результате пострадали трое человек, их госпитализировали. Водитель попытался скрыться, но его задержали, при этом он оказал полицейским сопротивление.

Митинги в Сербии начались в ноябре после обрушения навеса в недавно отремонтированном здании ж/д вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. Протестующие выступили против коррупции в стране и потребовали отставки Вучича. Ядром волны протестов считаются студенты, также к ним примкнули врачи, учителя, байкеры, ветераны, а частью последней акции стал марш фермеров, приехавших в Белград на тракторах.

Городские власти в этот день «в целях общественной безопасности» отменили работу общественного транспорта. Однако это не остановило демонстрантов: некоторые из них пришли в город пешком, кто-то приехал заранее. Сам Вучич удивлялся по поводу того, что большое количество людей прибыло из «внутренних районов страны, как с севера, так и из центральной Сербии».

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