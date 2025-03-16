«Картошка здесь стоит дешевле, чем в Минске» 16.03.2025, 15:55

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Сколько тратит на жизнь белорусский айтишник на Кипре?

Павел – инженер-робототехник. Живет на Кипре уже три года. Он поделился с devby.io своими впечатлениями о жизни на острове и основными статьями расходов.

– Я переехал на Кипр летом 2022 года. После начала войны в Украине из компании, в которой я работал, начали уходить люди – не хотели приносить прибыль российским инвесторам. Одна кипрская компания заинтересовалась нашими проектами и наняла нашу команду.

Первое впечатление от острова: «Ну и горячо!» – температура на улице никогда не опускалась ниже 30 градусов, даже ночью. В Беларуси я ничего подобного не встречал, поэтому мне потребовалось очень много времени, чтобы акклиматизироваться. И мои коллеги тоже – некоторые из них до сих пор не могут привыкнуть к этому времени года на Кипре.

Общие впечатления: «Если вы хотите социализации, вам следует поселиться в самом русскоязычном городе»

– Киприоты дружелюбны и легко идут на контакт. А если вы смиритесь с тем, что ваши соседи жарят барбекю на балконе, вы даже сможете узнать их получше. Просто стоит знать: даже если тебя называют my friend, это не значит, что ты действительно друг. Киприоты не очень охотно впускают незнакомцев в свой ближний круг.

Вообще, Кипр – это страна, где практически на каждом балконе кто-то что-то жарит. У них даже есть традиционный праздник – Дымный четверг. В этот день все киприоты организуют барбекю-вечеринки по всему острову. Знаю некоторых белорусов, которых поначалу это очень раздражало, но потом они привыкли, а некоторые даже сами стали активными участниками шашлычных вечеринок.

На Кипре вас поймут, если вы говорите по-английски, – в аптеках и магазинах. Но не факт, что в условном ремонте стиральных машинок найдется сотрудник, говорящий по-английски.

Если хотите социализации, вам следует поселиться в городе, а не в деревне. Самый русскоязычный – Лимассол. Большинство мигрантов здесь из Беларуси, Украины и России. Меньше всего их в Пафосе, Ларнаке и Никосии.

Не буду скрывать: хочу получить кипрский паспорт. Но для этого нужно выучить греческий, а это не самый простой язык. Местные учителя говорят в основном на английском, а сам греческий ближе к славянским языкам – и англоязычные репетиторы, например, очень неуклюже объясняют падежи. Думаю, русскоязычный учитель справился бы гораздо лучше.

Жилье: «Чуть дальше от респектабельных районов можно снять трехкомнатный мезонет за 1500$»

– Поначалу я снимал с коллегой часть дома с отдельным входом – своего рода таунхаус. На двоих выходило 1600$. Теперь у меня просторный мезонет с двумя спальнями за 1300$ в месяц.

Стоит отметить, что стоимость аренды зависит больше от местоположения, чем от размера: однокомнатные квартиры в туристических зонах и на побережье стоят от 2000$. Чуть дальше от респектабельных районов можно снять отличный трехкомнатный мезонет за 1500$.

Коммуналка: «В сентябре-октябре я заплатил за электричество 30 евро, а мой сосед — 300»

– Основные статьи коммунальных расходов – счета за электричество и воду. Их стоимость постоянно меняется в зависимости от условий: учитывается и солнечная энергия, и цена углеводородов. Даже учитывается погода и количество осадков зимой, ведь это влияет на наполнение пресноводных водоемов, что, в свою очередь, влияет на стоимость водопроводной воды.

Мои счета за коммунальные услуги небольшие – все потому, что я живу один. Пока я работаю в офисе, дома никто не включает электроприборы и не пользуется обогревателем или кондиционером.

Стоимость электроэнергии на Кипре состоит из фиксированной части и платы за потребленную энергию по счетчикам. Потребление рассчитывается сразу за два месяца. В сентябре-октябре я платил за электричество 30 евро, а мой сосед, у которого жена и двое детей, платил 300. Жилье у нас одинаковое.

Аналогичная ситуация с водой: я плачу 30–35 евро за период. Мои соседи тратят больше. Тарифы на воду в стране гибкие: каждый месяц вы платите фиксированную часть – от 15 до 17 евро, а также надбавку за потребление, которая зависит от его объема. Например, если вам нравится работать в саду, вы заплатите больше, так как его нужно поливать.

По статистике, 93,5% домов на Кипре используют солнечные батареи для нагрева воды, поэтому горячая вода здесь практически бесплатна. Котлы включаются только в самые холодные и пасмурные дни.

Мои расходы на интернет практически равны нулю, так как за мобильную связь платит компания, а мобильного интернета для домашних нужд вполне достаточно.

Аренда авто: «На велосипеде можно добраться за считанные минуты, на машине это займет в 5 раз больше времени»

– Я работаю в офисе и раньше добирался туда на машине. Теперь пересел на велосипед.

Стоимость аренды автомобиля составляет около 500 евро в месяц. Можно найти и дешевле – от 250 евро. В этом случае вы арендуете у частного лица что-то вроде побитой «Лады». Но я не рекомендую этого делать!

За 400–500 можно даже арендовать машину у компании, а не у частного лица – но это тоже будут малобюджетные машины: Nissan Micra, Versa Note и всё в этом роде.

Таких машин на Кипре очень много, так как дороги здесь узкие, однополосные, и лишь немногие трассы могут претендовать на звание скоростных.

В принципе, на Кипре можно арендовать Lexus, Porsche Cayenne, Maserati и Tesla. Но вам определенно понадобится парковочное место, поскольку с парковкой здесь проблемы.

Я теперь везде езжу на велосипеде. Мой дом находится недалеко от офиса – примерно 2–2,5 км. На велосипеде туда можно добраться за считаные минуты, а на машине путь займет в 5 раз больше времени. Серьезно! Мне нужно 25–30 минут, чтобы доехать до офиса из-за пробок.

Что важно знать: по белорусским водительским правам здесь можно ездить ровно месяц. Затем, например, каршеринг может просто заблокировать вам возможность управлять автомобилем.

И у вас есть два варианта:

либо подождать полгода и пересдать на права – то есть пройти обучение и сдать экзамены заново, поскольку Беларусь не входит в число стран, резиденты которых могут обменять свои права на кипрские;

либо «продлить», как делает большинство, – покинуть страну на время и вернуться.

Сдать на права не очень сложно (если у вас есть опыт в вождении). Но вот несколько моментов, которые могут вызвать трудности:

Вам нужно знать, как знаки называются на английском языке. Достаточно понимать, что означает каждый из них. Сам экзамен проводится на греческом или английском языке, поэтому мне пришлось расширить свой словарный запас.

Левостороннее движение: рычаг переключения передач в салоне расположен с левой стороны.

Можно сдавать на «механике» или «автомате» (в правах будет стоять специальная пометка об этом).

Продукты: картошка дешевле, чем в Минске

– Продукты доступные: много товаров от местных производителей и фермеров, много пекарен, мясокомбинатов. Но импортная продукция (например, чешское пиво) облагается дополнительным налогом, поэтому стоит дороже.

Многие фрукты и ягоды доступны круглый год. Если в Беларуси зимой найти клубнику – это целый квест (и не на каждый кошелек), то здесь ее продают на каждом шагу. Хурма, цитрусовые, виноград тоже вкусные и зимой.

Когда мы впервые приехали на Кипр, я сравнивал цены на картофель с минскими. Местный картофель стоит около одного евро, а в сезон даже немного дешевле: на фермерских рынках – 0,8 евро. В то же время в Минске (в 2022 году) картофель стоил около 4 рублей – то есть дороже. Да, в сезон сбора урожая цены падают, но всего на пару месяцев.

Не могу сказать, что мне не хватает каких-то продуктов. Да, что-то имеет необычный вкус: хлеб, молочка, иногда мясо. Поначалу мои коллеги очень скучали по «нашим» продуктам (и особенно по глазированным сыркам), но потом нашли им замену.

Здесь есть «русские» уголки в супермаркетах и магазины с польскими товарами – найти там можно многое. А с ростом миграции из Беларуси, Украины и России даже в деревнях открылись торговые палатки, в которых я находил украинское сало, даже творог «Брест-Литовский» и квас «Лидский». Но стоит все это, конечно, дороже, чем местные аналоги.

Лично я ни в чем себе не отказываю. Часто готовлю дома, но иногда и в заведениях обедаю, пусть и не каждый день. На питание трачу около 500 евро в месяц. Думаю, если экономить, можно сократить расходы на еду до 200–300 евро.

Продукты дешевле покупать на фермерских и рыбных рынках.

Медицина: «Отдал 400 евро за лечение зуба»

– С медициной столкнулся лишь однажды, когда лечил зуб. Да, стоматологические услуги намного дороже, чем в Беларуси. В некоторых клиниках можно лечить зубы по местной страховке Gessi (она есть у каждого наемного работника на Кипре и покрывает 90% расходов на медицину), но не все клиники подключены к этой страховой программе.

Недавно мне лечили многоканальный зуб – пришлось отдать 400 евро. Три года назад за такое же лечение в Беларуси я заплатил 100 евро.

Поставить простую пломбу стоит 75–100 евро. Чистка зубов с полировкой обойдется вам в 100 евро, без полировки – в 70.

Карьера в IT: «Найти работу новичкам очень сложно»

– Здесь много компаний, которые занимаются финансами и чувствуют себя хорошо: разработчики онлайн-казино, криптобиржи. В моей сфере все гораздо сложнее, так как нужна хорошая логистика и локальное производство.

Перспективы роста для IT-специалистов есть, но найти работу новичкам очень сложно. Я слышал, что минимальная зарплата релокантов на Кипре не может быть ниже 2500 евро, но мало кто захочет платить столько начинающему специалисту.

Плюсы и минусы

– Знаете, сразу после переезда я бы сказал, что у Кипра мало плюсов, но со временем я нахожу всё больше и больше положительных сторон.

Сначала минусы:

Найти энергоэффективное жилье непросто. Это новые здания с дорогой арендой (2000–2500 евро плюс коммунальные платежи). Проблема старых домов в том, что вы переплачиваете за отопление зимой и за охлаждение летом. Теплоизоляции нет, щели в окнах толщиной в палец.

Много мусора. Чаще всего кучи растут на автобусных остановках, на тротуарах. Чтобы объехать такую кучу, иногда приходится даже выходить на проезжую часть, так как улицы здесь узкие.

Здесь встречается воровство (и это, скорее всего, связано с нелегальными мигрантами) — некоторые мои коллеги, например, остались без велосипедов.

Теперь о преимуществах (в дополнение к уже перечисленным):

Прекрасный климат: один холодный месяц в году, а затем шесть месяцев беларуской весны. В этом году я впервые увидел снег в Лимассоле – да и то на фотографии в чате. Летом жарко, но я к этому привык.

Доступные путешествия. Из Кипра летают самолеты во многие места. Даже в Грузию, Армению и Эмираты добираться дешевле и проще, чем из Беларуси. Я даже больше скажу: здесь билет на самолет стоит в три раза дешевле, чем такси до аэропорта.

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