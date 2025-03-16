«Длинный Нептун»: эксперт объяснил, чем уникальна новая украинская ракета 16.03.2025, 16:09

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Теперь ВСУ могут уничтожать более укрепленные объекты в глубине РФ.

Ракета «Нептун», которой Украина в 2022 году уничтожила российский крейсер «Москва», имела дальность полета не более 300 километров. Новая версия способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

«Я думаю, что он стал больше по размеру. Он увеличился за счет того, что добавились еще топливные баки, которые дают ему возможность использовать больше топлива и двигаться на большую дальность. Уверен, что головка наведения и вся электроника, которая была в «Нептуне», сохранилась. Изменилась только ходовая часть, которая отвечает за полет», - сказал Гетьман.

Эксперт предположил, что новый «Нептун» может нести от 100 до 300 килограммов взрывчатки. И поэтому теперь Украина может не ограничиваться только ударами по нефтеперерабатывающим заводам или складам с боеприпасами. Ведь ракета способна поражать более укрепленные объекты, чем это могут делать беспилотники.

«Об атаках дронами вглубь РФ мы слышим чуть ли не несколько раз в неделю. Но дрон может нести относительно небольшое количество взрывчатки, от 10 до 50 килограммов. Это означает, что пробить дроном какой-то более-менее укрепленный объект невозможно. Даже если их будет лететь несколько - это как из пистолета стрелять по бронированной машине. Хоть 10 раз стрельни - не пробьешь. А что-то более мощное пробивает», - добавил Гетьман.

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