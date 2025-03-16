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Родителям убитого в Минске преступника грозят смертной казнью

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  • 16.03.2025, 16:18
  • 5,808
Родителям убитого в Минске преступника грозят смертной казнью

В СК раскрыли подробности громкого дела.

В Следственном комитете раскрыли подробности дела 33-летнего Александра Липского, смертельно раненного милиционерами во время задержания. Родителей мужчины заподозрили в подготовке к убийству силовиков по мотиву мести.

33-летний Александр Липский, согласно следствию, в ноябре 2021 года застрелил женщину в квартире на проспекте Рокоссовского в Минской Серебрянке. Мужчина скрылся, вместе с ним пропала его 63-летняя мать Раиса.

Как сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Следственный комитет, найти их помог отец вероятного убийцы Владимир. Тот работал в России и изредка приезжал в Беларусь. За мужчиной следили, и в прошлом году в августе оперативники заметили, как он встретил на автобусной остановке женщину, вместе они долго ездили с пересадками, потом купили еду и поехали в квартиру.

Там пару задержали, а во время обыска нашли на лоджии люк, где, как выяснилось, скрывался Липский. В результате перестрелки он получил ранения и скончался в больнице.

В телесюжете заявили, что мужчина «не просто скрывался от правосудия, а готовил теракт». В гараже, который арендовала мать, силовики, как утверждается, нашли целый арсенал, включая взрывчатые вещества.

Кроме того, был найден список людей, которых якобы планировал убить Липский. Так он хотел отомстить за давний конфликт с соседями. В перечне были «сотрудники правоохранительных органов и свидетели». Родители Липского помогали сыну в этих планах, заявил замглавы Минского управления СК Денис Дыщенко:

«Родители Липского признаны подозреваемыми в совершении действий в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, также они признаны подозреваемыми в подготовке к убийству по мотиву мести».

За это Раисе и Владимиру Липскому грозит смертная казнь, заявил автор сюжета, не уточнив, что в Беларуси государство расстреливает по судебным решениям только мужчин моложе 65 лет.

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