Лукашенко предадут в один миг 16.03.2025, 16:39

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Фото: AFP

Диктатора оставили без денег.

Визит Лукашенко в Москву закончился. Осада и даже тройничок не помогли решить главный вопрос – вопрос денег. Отсрочка выплат – это хорошо, но это не решает насущных проблем. Денег не дали ни на АЭС, ни на импортозамещение, ни на другие вундервафли.

На это есть как минимум две причины. Лишних денег нет. Плюс Лукашенко не захотел в достаточной степени поддержать шоу Путина по срыву переговоров.

Без способности решать финансовые вопросы в Кремле Лукашенко не нужен даже своей номенклатуре. Предадут в один миг.

Можно, конечно, попробовать устроить пышную официальную часть инаугурации, но это уже не поможет. Придворные олигархи тоже все поняли. Нужно ускорять отмывочный «Северный берег» и сильнее приглядывать за ближним кругом, чтобы не начали выводить деньги.

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