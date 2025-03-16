The Telegraph: Британия может отправить 10 тысяч военных в Украину 16.03.2025, 16:46

Многие страны поддержали Лондон в этой инициативе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече лидеров «коалиции желающих» 15 марта изложил планы относительно западного «миротворческого контингента» для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

Об этом узнала газета The Times от источников в британском правительстве.

По словам собеседников The Times, окончательная численность миротворческого контингента для Украины будет «точно превышать 10 тысяч человек», которых готова предоставить Британия».

Кроме того, на встрече в субботу Лондону удалось заручиться поддержкой «значительно большего количества» стран, чем три, которые поддерживали отправку наземных войск и раньше.

Всего около 35 стран на встрече в субботу согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку потенциальной «миротворческой» миссии, пишет The Times. Тем не менее, ожидается, что основную часть войск предоставят именно Великобритания и Франция.

«Речь пойдет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая сделает свой вклад другим способом», – прокомментировал другой источник The Times.

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