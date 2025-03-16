В Минске за 15 минут сгорел пассажирский автобус «МАЗ» 22 16.03.2025, 17:30

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Видеофакт.

В Минске на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника загорелся автобус, сообщили в ГАИ.

Инцидент произошел вечером 16 марта. Движение по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника ограничено.

Сейчас пожар ликвидирован. Судя по фото и информации свидетелей, транспортное средство выгорело целиком меньше, чем за 15 минут.

По информации МЧС, на месте пожара работало три единицы техники. До прибытия спасателей «с загоранием пытался справиться с помощью огнетушителей водитель автобуса».

Пострадавших нет.

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