Уиткофф рассказал, когда Трамп и Путин могут созвониться 6 16.03.2025, 17:42

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Фото: AP

Также спецпредставитель президента США высказался о возможном прекращении огня.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNN.

«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал он.

В США неделя начинается с воскресенья.

По словам Уиткоффа, позиции сторон по этому вопросу сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.

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